Diretta/ Qatar Portogallo (Amichevole) streaming video e tv. Verso i Mondiali

Qatar Portogallo, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 18.45 presso il Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, sarà una sfida amichevole nel cammino di preparazione delle due Nazionali verso i Mondiali del 2022. Il Qatar continua ad affrontare amichevoli di livello in preparazione a quello che sarà un appuntamento storico, i campionati del mondo da ospitare in casa. Le ultime sconfitte contro Stati Uniti e Serbia hanno dimostrato come il CT spagnolo Sanchez abbia ancora molto lavoro da fare, non bisognerà dimenticare che la formazione asiatica, anche se sarà la Nazionale di casa, sarà all’esordio assoluto nei Mondiali di calcio.

Mondiali verso i quali ha compiuto un passo forse decisivo il Portogallo mercoledì scorso, grazie alla vittoria in rimonta contro l’Irlanda. I lusitani erano sotto di un gol all’89’ ma una doppietta strepitosa di Cristiano Ronaldo ha ribaltato la situazione. CR7 a quota 111 gol complessivi è diventato il miglior realizzatore della storia per Nazionali di sempre: squalificato nel prossimo match contro l’Azerbaigian nelle qualificazioni europee, il CT Santos lo ha dispensato da questo nuovo impegno amichevole in cui saranno provate, almeno a partita in corso, anche diverse seconde linee.

DIRETTA QATAR PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Qatar Portogallo non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere a questa partita amichevole non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI QATAR PORTOGALLO

Le probabili formazioni di Qatar Portogallo, match che andrà in scena al Nagyerdei Stadion di Debrecen. Per il Qatar, Felix Sanchez Bas schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Al Sheeb; Correia, Al-Rawi, Khoukhi, Salman, Hassan; Al Haydos, Boudiaf, Al Bayati; Ahmed Alaaeldin, Almoez. Risponderà il Portogallo allenato da Fernando Santos con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Fernandes, Palhinha, Bernardo Silva; Diogo Jota, Andre Silva, Rafa Silva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nagyerdei Stadion di Debrecen, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Qatar con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.90, mentre l’eventuale successo del Portogallo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.35.

