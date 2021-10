Diretta Rally Catalogna 2021/ Streaming video tv: chi sarà il vincitore?

Oggi domenica 17 ottobre il Mondiale Wrc 2021 completerà l’emozionante avventura in diretta con il Rally Catalogna 2021, undicesimo e penultimo atto del Mondiale Rally di quest’anno e corsa di grandissima tradizione, la cui prima edizione fu disputata nel 1957 anche se è entrata nel calendario del Mondiale Wrc solamente a partire dal 1991 come Rally di Catalogna-Spagna, a ricordarci l’anima autonomista della regione ma anche il legame con l’intera Spagna. Questo discorso però ci porterebbe su temi che con il rally hanno ben poco a che fare, meglio ricordare che oggi scopriremo chi sarà il vincitore della classifica finale sulle strade di Salou e dintorni, perché (rispettando il consueto format) nelle prossime ore saranno in programma le ultime fatiche del Rally Catalogna 2021.

Fin da venerdì, stiamo vivendo un appuntamento costituito da un totale di 17 prove speciali da disputare e una distanza complessiva di 280,46 km per quanto riguarda le Special Stages. Il francese Sebastien Ogier è il dominatore della classifica del Mondiale Wrc 2021, lo insegue il britannico Elfyn Evans che ha saputo mantenere aperto il discorso per il titolo iridato a differenza di altri pur ottimi protagonisti della stagione quali il belga Thierry Neuville, il finlandese Kalle Rovanpera e l’estone Ott Tanak. Tanti protagonisti dunque da seguire anche oggi sull’asfalto attorno a Salou: che cosa succederà e chi sarà incoronato vincitore nella diretta Rally Catalogna 2021?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY CATALOGNA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi, domenica 17 ottobre, non sarà disponibile la diretta tv del Rally Catalogna 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY CATALOGNA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

La diretta Rally Catalogna 2021 oggi, domenica 17 ottobre, culminerà con le ultime quattro prove speciali a Salou e dintorni, su due diversi tracciati da affrontare due volte ciascuno in un mattino intenso, per proclamare come d’abitudine il vincitore attorno all’ora di pranzo. Dunque si inizierà addirittura già alle ore 7.00 con la SS14 Santa Marina 1, che sarà seguita dalla prova SS15 Rudecanyes 1, che è in programma dalle ore 8.00.

Si ripeteranno poi queste due fatiche, dunque dalle ore 10.29 sarà la volta della penultima prova speciale SS16 Santa Marina 2, infine la SS17 sarà l’ultima e decisiva Power Stage, di nuovo sul percorso di Rudecanyes a partire dalle ore 12.00, per incoronare il vincitore di questa nuova edizione di una gara che ha importanza capitale in questo Mondiale Rally 2021.



