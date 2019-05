Diretta Rally del Portogallo 2019/ Streaming video tv: orario, percorso (31 maggio)

Il Mondiale Wrc torna protagonista dopo le avventure in Cile, e pure lo fa in Europa con il Rally del Portogallo 2019, settimo evento della competizione iridata e che di certo metterà in palio punti più che pesanti. Siamo infatti al giro di boa di questa intensa stagione, e la lotta per il titolo non è mai stata così aperta. Se controlliamo la classifica del Mondiale piloti Wrc vediamo che sono ben tre i piloti in meno di 12 punti e quindi l’attuale leader della graduatoria Ogier (vincente in Messico), seguito da Tanak e Neuville, che nelle ultime settimane si sono pure alternati al primo gradino del podio. Ecco quindi che c’è molta attesa per questa prova in terra lusitana anche perchè quest’anno i protagonisti Wrc ritorneranno nella regione del Arganil, dove mancano dal 2001: saranno quindi territori praticamente inesplorati per le attuali generazioni di equipaggi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DEL PORTOGALLO 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally del Portogallo 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Portogallo.

DIRETTA RALLY DEL PORTOGALLO 2019: LE SPECIAL STAGE DI OGGI

Andiamo quindi a vedere che cosa attenderà i protagonisti del Mondiale Wrc quest’oggi, nella prima vera giornata del Rally del Portogallo 2019: rispetto all’edizione precedente infatti le novità non sono poche e si concentrano tutte nella giornata di oggi. In questo venerdi 31 maggio verrà attraversata la Regione dell’Arganil, che come detto prima, non è stata più tappa della prova Wrc dal 2001. Rispetto poi a tale precedente, piuttosto datato, il percorso dovrebbe pure essere meno duro e senza dubbio più corto (solo 94.50 km): il vero problema per gli equipaggi sarà l’assenza del solito punto assistenza di metà giornata, che è stato sostituito da una semplice zona riservata al cambio gomme. In ogni caso ci sarà da divertirsi nella prima giornata del Rally del Portogallo 2019. Facendo il corretto conto con il fuso orario, ecco che si partirà alle ore 10,48 italiane con la SS1 di Luosa 1 lunga 12,35 km a cui faranno seguito le SS Gois 1 e Arganil 1 lunghe rispettivamente 18,78 km e 14,62 km. Nel pomeriggio e comunque non prima delle ore 14,50 ecco che gli equipaggi ripercorreranno le prime tre frazioni della mattina: sarà quindi la SS7 di Lousada, lunga 3,36 km a chiudere il programma odierno.



