Diretta Rally di Sardegna 2019/ Wrc, streaming video e tv: percorso e orario

Dopo la prova del Portogallo, il Mondiale Wrc torna in diretta oggi venerdi 14 giugno 2019 dall’Italia: entra nel vivo infatti oggi il Rally di Sardegna, ottava prova del calendario e tra le tappe già attese di tutta la stagione. L’isola italiana, unica e inconfondibile, sarà un banco di prova più che mai complicato per i nostri beniamini: saranno prove veloci e piene di insidie e dove ogni distrazione vera pagata a caro prezzo. Ecco quindi che si riaccende oltre alla competizione anche la caccia a Sebastian Ogier: il francese vincitore della prova in Messico , è ora in vetta alla classifica del mondiale piloti della Wrc, ma il suo distacco è minimo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI SARDEGNA 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Sardegna 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti.

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2019: LE PROVE DI OGGI

Ci si prospetta un Rally di Sardegna 2019 davvero dato e impegnativo per tutti i protagonisti del Mondiale Wrc: vediamo quindi quali saranno le insidie da cui guardarsi già oggi. Delle 19 prove cronometrate già otto verranno disputate in questa venerdi: si partirà da programma ufficiale quindi già alle ore 8.03 con la SS 2 di Tula 1, lunga 22,25 km a cui faranno seguito la SS3 di Castelasardo 1 e la SS4 di Terguo Osilo 1 lunghe rispettivamente 14.72 e 14.14 km l’una, a completamento ecco la prova speciale di Monte Baranta 1 lunga 10,99 km e nel pomeriggio (ma non prima delle ore 14.42) verranno ripercorse tutte le precedenti 4 SS. Saranno quindi già di 124 km cronometrato nello sterrato sardo, che pure potrebbe fare parecchie vittime.



