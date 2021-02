Diretta Rally Finlandia 2021/ Wrc, streaming video tv: tappa inedita per il mondiale!

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021: PROVA INEDITA PER IL WRC

Dopo le emozioni vissute solo pochi giorni fa nel principato di Montecarlo per la prima tappa del mondiale 2021, ecco che siamo in diretta con il Rally di Finlandia 2021, già oggi venerdi 26 febbraio 2021. Siamo dunque impazienti di dare il via alla seconda prova della stagione gara del tutto inedita nel calendario del WRC, che pure si annuncia bollente, nonostante le temperature rigidissime (raramente si toccherà lo 0°) che i nostri beniamini affronteranno.

Le condizioni in cui occorrerà il Rally di Finlandia, per la sua prima edizione (anche se non è la prima volta che si sale a nord), si annunciano davvero estreme: neve e ghiaccio daranno il tormento ai piloti, i quali pure quest’anno saranno equipaggiati con uno speciale “kit di sopravvivenza” nel caso (che ovviamente non auguriamo a nessuno) rimangano bloccati nelle foreste per un problema alle loro vetture. Sarà dunque questo prova di grande coraggio e grande velocità: non possiamo assolutamente perderci questo gran spettacolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY FINLANDIA 2021

Al via della nuova stagione Wrc dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Finlandia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021: IL PERCORSO ODIERNO

Impazienti dunque di dare il via alla diretta del Rally di Finlandia 2021, per la prima volta nel calendario mondiale WRC, ecco che occorre prima andare a controllare nel dettaglio che cosa ci propone il programma. Per la prima giornata, il percorso ci pare appena risicato, ma non sarà certo meno appassionante: si partirà dunque alle ore 14.08 (secondo il fuso orario italiano) con la prima stage di Sarriojarvi 1, lunga 31.05: a seguire e non prima delle ore 17.38 i partecipanti della competizione, riaffronteranno il medesimo percorso, aumentando così rischi e difficoltà della stessa. Va poi aggiunto che tale frazione sarà anche la più lunga dell’intero rally di Finlandia 2011: davvero un ottimo modo per aprire le danze sulla neve della Lapponia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA