Diretta Rally Grecia 2021/ Streaming video tv, orario e percorso oggi 11 settembre

Oggi sabato 11 settembre il Mondiale Wrc 2021 è nuovamente in diretta con il Rally Grecia 2021, nono atto del Mondiale Rally di quest’anno di cui ci apprestiamo a vivere la terza di quattro giornate di gare, dopo l’assaggio di giovedì e un programma senza dubbio più fitto ieri. Grande classica del rally internazionale, si tratta infatti dell’edizione numero 65 di quello che storicamente è noto come Rally dell’Acropoli, chiaro riferimento naturalmente alla millenaria storia di Atene anche se si corre sulle strade in sterrato attorno a Lamia, nella Grecia Centrale.

Oggi vivremo ben sei prove speciali sulle quindici che sono complessivamente in programma nella diretta del Rally Grecia 2021, dunque si annuncia una giornata di fondamentale importanza sulle strade elleniche, per la vittoria del Rally di Grecia 2021 e naturalmente per le sue conseguenze sulla classifica iridata, che vede al comando il francese Sebastien Ogier, ma con il belga Thierry Neuville rilanciato dalla vittoria casalinga nello scorso evento in Belgio. Tanti protagonisti dunque da seguire sugli sterrati attorno alla città di Lamia: che cosa succederà oggi nella diretta Rally Grecia 2021?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY GRECIA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi, sabato 11 settembre, non sarà disponibile la diretta tv del Rally Grecia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY GRECIA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

La diretta Rally Grecia 2021 oggi, sabato 11 settembre, si annuncia decisamente intensa a Lamia e dintorni, perché saranno ben sei le prove speciali da affrontare. Dunque si inizierà già alle ore 7.32 italiane – un’ora più avanti in Estonia – con la prova speciale SS7 di Pavliani 1 (di ben 24,25 km), seguita dalle ore 8.57 dalla prova speciale SS8 di Gravia (anch’essa lunga, misura 24,81 km) e alle ore 10.52 da quella di Bauxites (SS9, 22,97 km). Sarà un mattino dunque contrassegnato da SS piuttosto lunghe, le ultime due tra l’altro saranno singole perché non verranno ripetute al pomeriggio, che inizierà alle ore 12.08 italiane con la SS10 Elefthehori 1 di 18,14 km. A quel punto, resteranno ancora due prove speciali per completare il sabato del Rally di Grecia 2021: dalle ore 15.26 italiane comincerà la SS11 Pavliani 2, mentre l’appuntamento è fissato alle ore 17.08 per la SS12 Elefthehori 2.

