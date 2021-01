Diretta Rally Montecarlo 2021/ Wrc, streaming video tv, sarà battaglia Evans-Ogier?

Siamo ancora in diretta per il Rally di Montecarlo 2021 anche oggi, sabato 23 gennaio: dopo dunque le grandi emozioni vissute giovedi con le prime special stage e i colpi di scena occorsi sulle strade francesi solo ieri, ecco che con oggi sarà di nuovo grande spettacolo per il primo appuntamento del Mondiale WRC. Dopo tutto la prima del Principato è gara storica, dove non ci si annoia mai: e non ci stiamo annoiando anche in questa edizione, dove pure il format e il percorso son stati ampiamente rivisti, viste le stringenti misure imposte legate alla pandemia da coronavirus ancora in corso. Anche oggi non mancheranno novità dunque, ma poco male: ad abbagliare gli appassionati sarà la lotta in corso tra il campione del mondo Wrc Sebastian Ogier contro Elfyn Evans, grandissimi protagonisti ieri sulle scivolose strade francesi. Lo ricordiamo bene: ieri il pilota transalpino ha mostrato grande sicurezza per le strade di casa, riuscendo a fare proprie 4 stage su 5. Pure non è bastato a Ogier per mantenere la vetta della classifica generale, che vede invece oggi in testa proprio il collega britannico, che ha ben approfittato nella SS5 della foratura occorsa al transalpino. Il britannico riuscirà a mantenere la vetta? Solo dando la parola alla strada lo scopriremo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY MONTECARLO 2021

Al via della nuova stagione Wrc dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Montecarlo 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY MONTECARLO 2021: IL PERCORSO

Impazienti di dare la parola alla strada, andiamo subito a vedere che ci riserverà oggi il Rally di Montecarlo 2021. Come già anticipato gli scorsi giorni, anche oggi la partenza sarà anticipata: con l’imposizione del coprifuoco alle ore 18 sul territorio francese, è imperativo che tutto termini entro il primo pomeriggio. Calendario alla mano ecco che allora si partirà prima dell’alba, alle ore 6.30 per la SS7 La Breole-Selonnet, lunga 18.31 km: a seguire e non prima delle 8 del mattina la nona stage, lunga 20.48 km da Saint Clement a Freissinieres. Gran finale dalle ore 12.08, con la decima e ultima stage in programma oggi, la La Breole-Selonnet 2, dove in pratica si ripercorreranno le stesse strade della mattinata. Esaminato il programma, ci colpisce subito la sua brevità, con appena 3 stage per la giornata che di solito è la più impegnativa del weekend di gara: pure l’avevamo annunciato che per questa edizione, il comitato organizzatore ha dovuto fare degli importanti tagli per poter garantire la disputa in piena sicurezza e in rispetto delle nomi locali della gara del Mondiale WRC. Pure siamo sicuri che saranno scintille in strada: diamogli allora la parola!



