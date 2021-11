Diretta Rally Monza 2021/ Streaming video tv: chi sarà il vincitore?

DIRETTA RALLY MONZA 2021: ATTO FINALE!

Oggi domenica 21 novembre il Mondiale Wrc 2021 completerà la sua avventura in diretta con il Rally Monza 2021, dodicesimo e ultimo atto del Mondiale Rally di quest’anno. Come già era successo l’anno scorso, il calendario del Mondiale Wrc si chiude con la gara a Monza, elevata al rango di Rally iridato con le modifiche dovute al Covid. Nelle prossime ore saranno in programma le ultime fatiche del Rally Monza 2021, tutte attorno all’Autodromo del capoluogo brianzolo. Saranno le ultime fatiche dell’intero Mondiale, oggi dunque sarà il giorno della proclamazione non solo del vincitore, ma anche del nuovo campione del Mondo 2021 dei rally

DIRETTA RALLY MONZA 2021/ Wrc, classifica: Ogier ed Evans sono vicinissimi!

Fin da venerdì, stiamo vivendo un appuntamento costituito da un totale di 16 prove speciali che ci hanno portato anche sui monti delle Prealpi orobiche (ma non oggi, come vedremo meglio analizzando il programma della domenica). Il francese Sebastien Ogier è il dominatore della classifica del Mondiale Wrc 2021, lo insegue il britannico Elfyn Evans che ha saputo mantenere aperto il discorso per il titolo iridato fino a questo Rally Monza conclusivo dell’anno, anche se pesano 17 punti di differenza, anche perché nessuno sembra essere in grado di inserirsi nel duello, come invece Evans avrebbe bisogno. Tanti protagonisti dunque da seguire anche oggi in uno scenario sempre appassionante per gli appassionati di motori: che cosa succederà e chi sarà incoronato vincitore nella diretta Rally Monza 2021?

Diretta Rally Monza 2021/ Wrc, classifica: Evans leader, ma Ogier è vicino

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY MONZA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi, domenica 21 novembre, sarà disponibile in chiaro per tutti la diretta tv della decisiva Power Stage del Rally Monza 2021, mentre per una visione integrale ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video (che Rai Play garantirà per la Power Stage). Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DELLA POWER STAGE

DIRETTA RALLY CATALOGNA 2021/ Streaming video tv: vince Thierry Neuville! Evans 2^

DIRETTA RALLY MONZA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

La diretta Rally Monza 2021 oggi, domenica 21 novembre, culminerà con le ultime tre prove speciali che saranno tutte incentrate sull’Autodromo Nazionale, dunque senza “escursioni” nelle Valli bergamasche come nei giorni scorsi. Come al solito, il programma della domenica è tutto concentrato al mattino per proclamare il vincitore circa all’ora di pranzo, dunque si inizierà addirittura già alle ore 7.48 con la SS14 Grand Prix 2 di 10,29 km, che ricalcherà il medesimo percorso dell’ultima prova speciale di venerdì.

In seguito sarà la volta delle due prove speciali al Serraglio, entrambe di 14,62 km. La prima sarà la SS15 e avrà inizio alle ore 10.08, mentre la seconda sarà la decisiva SS16, dunque la Power Stage che dalle ore 12.18 farà calare il sipario sul Rally Monza 2021 e sull’intero Mondiale WRC 2021, per poi festeggiare il vincitore di gara e il campione del Mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA