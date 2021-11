Diretta Rally Monza 2021/ Streaming video tv, inizia l’ultima tappa del Mondiale WRC

DIRETTA RALLY MONZA 2021: SI DECIDE IL CAMPIONATO!

Il Rally Monza 2021 scatta venerdì 19 novembre, e rappresenta l’ultima tappa del campionato WRC: ancora una volta il campionato si deciderà nella tre giorni che chiude il Mondiale, e che dunque ci terrà compagnia fino a domenica 21 novembre con una corsa a due per il titolo. Possiamo subito andare a presentare il programma della giornata: venerdì infatti la partenza è prevista alle ore 7:31 con il primo stage che sarà la Gerosa; poi avremo la Costa Valle Imagna a partire dalle ore 8:16, quindi si riparte alle 10:20 con la Gerosa 2, e alle 11:00 con la Costa Valle Imagna 2.

Nel pomeriggio del Rally Monza 2021 per venerdì 19 novembre i piloti affronteranno il doppio Cinturato (rispettivamente alle 13:45 e alle 15:55), infine il Grand Prix 1 che scatterà alle ore 18:27. Si terminerà poco dopo le 19:00, dunque la prima giornata per la diretta del Rally Monza 2021 sarà particolarmente intensa; sarà chiaramente interessante vedere cosa succederà nella classifica, e chi porterà a casa il Mondiale WRC…

DIRETTA RALLY MONZA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CORSA

La diretta tv del Rally Monza 2021 sarà garantita su Rai Sport, ma soltanto per alcune tappe nel corso dei tre giorni: venerdì 19 novembre per esempio la televisione di stato si collegherà alle ore 11:00 per seguire la Costa Valle Imagna 2, cioè il quarto tratto della giornata. Per il resto, come sempre gli appassionati potranno rivolgersi al sito ufficiale wrc.com per la diretta streaming video: qui infatti saranno trasmesse integralmente tutte le tappe del Rally Monza 2021. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA RALLY MONZA 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del Rally Monza 2021 aprirà dunque l’ultimo atto nella corsa al Mondiale WRC: se lo giocano in due, vale a dire Sébastian Ogier (il campione in carica) che si trova al comando della classifica con 204 punti e Elfyn Evans, che lo insegue con appena 17 punti di ritardo. Troppo staccato Thierry Neuville, che ha comunque battuto un colpo aggiudicandosi l’ultima tappa andata in scena in Catalogna, dove Evans ha recuperato terreno nei confronti di Ogier; inoltre va assegnato anche il titolo costruttori e questo chiaramente aggiungerà pepe alla competizione. Al Rally Monza 2021 si arriva con la Yaris in vantaggio, 474 punti contro i 427 di una Hyundai che tuttavia non potrà contare su Ott Tanak, l’estone che non sarà al via in Brianza a causa di motivi personali. Non resta allora che aspettare che si corra, perché non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta del Rally Monza 2021 e chi inizierà a completare la sua corsa verso il titolo Mondiale WRC.

