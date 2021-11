Diretta Rally Monza 2021/ Wrc, streaming video tv Day 2 (sabato 20 novembre)

DIRETTA RALLY MONZA 2021: ULTIMA TAPPA

Siamo pronti a vivere una nuova giornata in diretta dal Rally Monza 2021, che come già l’anno scorso è stato inserito nel calendario del Mondiale Wrc come ultimo atto della stagione. Dunque il Campionato termina in Italia, con il grande fascino di un evento che ha il compito di designare il nome del campione del Mondo WRC 2021. Lo schema è lo stesso dello scorso anno, come abbiamo visto già ieri: alcune prove speciali sui monti delle Valli bergamasche, poi altre prove a Monza, incentrate naturalmente sull’Autodromo Nazionale che così diventa una sede di grande prestigio anche per il Mondiale Rally.

L’anno scorso la vittoria andò a una leggenda del rally mondiale, cioè il francese Sebastien Ogier, in una gara che tra l’altro fu caratterizzata dalla neve nelle prove in montagna. Stavolta Ogier cercherà il bis, anche perché per lui ci sarà in palio pure il titolo iridato nella lotta con il compagno di squadra Elfyn Evans. Il trend sembra favorevole al britannico, che però ha brutti ricordi di Monza 2020. Staremo dunque a vedere quali saranno le emozioni che vivremo anche oggi con la diretta del Rally Monza 2021…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY MONZA 2021

In vista della nuova giornata di gare, dobbiamo ricordare agli appassionati che sarà disponibile la diretta tv del Rally Monza 2021 in chiaro per tutti solo per quanto riguarda la prima prova speciale di San Fermo dalle ore 7.30, poi la seconda andrà in onda in differita dalle ore 12.15. Per il resto, ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video (garantita anche da Rai Play solo per San Fermo). Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY MONZA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Andiamo allora a sottolineare gli aspetti salienti della giornata di oggi, sabato 20 novembre 2021, per quanto riguarda la diretta del Rally Monza 2021. Le prove speciali odierne si snoderanno tra le montagne e il capoluogo brianzolo. Ieri si era andati a Gerosa e Costa Valle Imagna, oggi invece saranno San Fermo (14,80 km) e Selvino (24,93 km) le sedi delle prove speciali ospitate sulle Prealpi orobiche, che danno al Rally Monza in versione iridata questa peculiarità di dividersi tra le stradine di montagna e il circuito celeberrimo in tutto il mondo.

La SS8 San Fermo 1 avrà inizio alle ore 7.38 di stamattina, poi si andrà a Selvino per poi affrontare di nuovo prima il San Fermo e poi il Selvino. Dopo la pausa di metà giornata si tornerà a correre a Monza, dalle ore 14.51 con una doppia prova speciale della cosiddetta Sottozero (14,39 km), la seconda delle quali avrà luogo dalle ore 17.19 in notturna, perché dopo il tramonto. Il sabato sarà una giornata fondamentale per le sorti del Rally Monza 2021, dal momento che oggi ci saranno da affrontare ben 108,24 km di prove speciali su un totale di 253,18 km nei tre giorni.



