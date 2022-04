Diretta/ Rangers Braga, streaming video tv: i Gers cercano l’impresa (Europa League)

DIRETTA RANGERS BRAGA: PASSAGGIO DEL TURNO APERTO…

Rangers Braga, in diretta giovedì 14 aprile 2022 alle ore 21.00 presso l’Ibrox Stadium di Glasgow sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gara che promette molte emozioni e non possiamo escludere sorprese, anche se mancheranno all’appello diversi protagonisti: i Gers dovranno fare a meno del bomber Morelos e della fantasia di Hagi, mentre i portoghesi saranno privi di Sequeira e Fernandes.

ATALANTA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE.../ In campo contro il Lipsia! (Europa League)

La gara d’andata tra Rangers e Braga ha visto prevalere i biancorossi per 1-0: rete decisiva firmata dallo spagnolo Ruiz al 40’, su assist dell’ex Genoa Medeiros. La formazione di Glasgow dovrà vincere con almeno due reti di scarto per strappare il pass per le semifinali, mentre con una vittoria con un gol di scarto si andrà ai supplementari.

Diretta/ Atalanta Lipsia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA RANGERS BRAGA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rangers Braga è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS BRAGA

Qualche nodo da sciogliere per van Bronckhorst e Carvalhal a poche ore dalla diretta di Rangers Braga, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. I Gers scenderanno in campo con il 4-3-3: McGregor tra i pali, linea a quattro di difesa composta da Tavernier, Goldson, Balogun e Bassey. Kamara agirà davanti la difesa, affiancato da Lundstram e Jack. In attacco, la qualità di Sakala e Kent a supporto di Arfield. Passiamo adesso ai lusitani, anche loro schierati con il 4-3-3: Matheus in porta, pacchetto arretrato composto da Couto, Fabiano, Tormena e Carmo. A centrocampo il trio Al Musrati, Medeiros e A. Horta. In attacco lo spagnolo Ruiz centravanti, con R. Horta e Gomes ali.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score, ritorno quarti (giovedì 14 aprile)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rangers Braga parlano chiaro: la formazione di casa è favorita per la vittoria. I bookmakers vedono la compagine scozzese in vantaggio per il successo finale, che però potrebbe non bastare per il passaggio del turno, considerando che la gara d’andata è terminata 1-0. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria dei Rangers è data a 2,00, il pareggio è dato a 3,40, mentre la vittoria del Braga è data a 3,75. Si profila una gara tattica, come testimoniato dalle quote di Under 2,5 e Over 2,5: rispettivamente 1,68 e 2,05. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,83 e 1,87.

© RIPRODUZIONE RISERVATA