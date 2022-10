Diretta Rangers Liverpool/ Streaming video tv: chance per i Reds (Champions League)

DIRETTA RANGERS LIVERPOOL: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI

Rangers Liverpool, partita diretta dall’arbitro slovacco Slavko Vincic, si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 12 ottobre 2022: all’Ibrox Stadium di Glasgow siamo in campo per la quarta giornata nel gruppo A di Champions League 2022-2023. Le due squadre tornano ad affrontarsi otto giorni dopo la sfida di Anfield, terminata 2-0 per i Reds: reti di Alexander-Arnold e Salah.

I Rangers sono ancora a quota 0 punti dopo tre giornate: la formazione scozzese non ha messo a segno alcun gol e ne ha presi 9, statistica agghiacciante. Il Liverpool, invece, ha raccolto 6 punti, frutto di due vittorie e una sconfitta (quella per 4-0 contro il Napoli).

RANGERS LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rangers Liverpool verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno eventualmente sfruttare la sottoscrizione al pacchetto Calcio e avvalersi del servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa la partita di Champions League potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il portale Mediaset Infinity Plus: naturalmente, anche in questo caso servirà essere abbonati e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS LIVERPOOL

Qualche nodo da sciogliere per Van Bronckhorst e Klopp, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Rangers Liverpool. Partiamo dalla formazione scozzese, in campo con il 5-4-1: McGregor, Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic, Tillman, Lundstram, Davis, Kent, Morelos. Passiamo adesso ai RFeds, in campo con il classico 4-2-3-1: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas, Henderson, Thiago, Salah, Diogo Jota, Diaz, Nunez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rangers Liverpool vedono favorita la formazione allenata da Jurgen Klopp. L’1-x-2 sorride infatti ai Reds, prendiamo come riferimento i dati forniti da Eurobet: la vittoria dei Rangers è a 8,50, il pareggio è quotato 5,15, mentre il successo del Liverpool è dato a 1,33. Secondo i bookmakers sarà una partita ricca di reti: l’Under 2,5 è a 2,55, mentre l’Over 2,5 è a 1,45. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,02.

