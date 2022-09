Diretta Rangers Napoli Primavera/ Streaming video tv: per il riscatto in Youth League

DIRETTA RANGERS NAPOLI PRIMAVERA: RISCATTO PARTENOPEO?

Rangers Napoli Primavera verrà diretta dall’arbitro norvegese Kristoffer Hagersen: l’appuntamento è alle ore 15:00 di mercoledì 14 settembre per la seconda giornata di Youth League 2022-2023, anche questa partita come quella di Champions League è stata spostata di 24 ore a causa della morte della Regina Elisabetta. Entrambe le squadre arrivano qui avendo perso all’esordio: tutto sommato il Napoli Primavera si è anche comportato bene contro il Liverpool, una delle compagini più competitive, e ha perso solo 2-1 (in casa) avendo trovato il gol del temporaneo pareggio.

I Rangers Glasgow invece sono caduti sul campo dell’Ajax: inevitabile dunque che la diretta di Rangers Napoli Primavera sia vista quasi come uno spareggio per restare in corsa, e i giovani azzurri nel fine settimana sono andati incontro a una sconfitta netta contro la Roma arrivando qui con il morale a terra. Vedremo comunque quello che succederà, mentre aspettiamo che il match del gruppo A di Youth League si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni del match.

DIRETTA RANGERS NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rangers Napoli Primavera di Youth League sarà disponibile per coloro che sono abbonati a Sky Sport, dato che l’emittente detiene i diritti televisivi del torneo giovanile. In alternativa, per gli stessi utenti che hanno un accordo con la piattaforma, Rangers Napoli Primavera di Youth League sarà sarà visibile in diretta streaming video attraverso Sky Go, su computer, tablet o smartphone tramite l’applicazione ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS NAPOLI PRIMAVERA

Dovrebbe essere ancora un 4-3-3 quello di David McCallum per la diretta Rangers Napoli Primavera: in porta va Pazikas, davanti a lui una linea difensiva con Mackinnon e Allan che saranno i centrali mentre Harkness e Fraser si occuperanno delle corsie esterne. A fare il perno sulla zona di centrocampo ecco Strachan, che sarà coadiuvato da Nslo (la mezzala offensiva, se così vogliamo chiamarla) e Lindsay; poi il tridente d’attacco, con la prima punta Robbie Ure supportato da Lovelance e McCausland che partiranno dalle corsie esterne.

È invece un 3-4-2-1 quello di Nicolò Frustalupi, che davanti si affida a Pesce: sarà lui il centravanti della squadra partenopea, alle sue spalle Lorenzo Russo e De Pasquale saranno i due trequartisti con un centrocampo nel quale la qualità sarà garantita da Iaccarino, a segno contro il Liverpool su rigore e che sarà affiancato da Gioielli. Le fasce saranno presidiate da Di Dona a destra e Giannini a sinistra; in difesa ecco Susko, D’Avino e Pontillo a protezione del portiere Turi. Possibili variazioni sul tema: Lettera in mezzo al campo, Gningue sull’esterno destro e Spavone che agirebbe tra le linee, dunque sulla trequarti.

