Diretta Napoli Liverpool/ Streaming video tv: esordio per azzurri (Youth League)

DIRETTA NAPOLI LIVERPOOL YOUTH LEAGUE: CHE SFIDA PER I GIOVANI AZZURRI!

La diretta di Napoli Liverpool di Youth League andrà in scena mercoledì 7 settembre a partire dalle 14.00 allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Le due formazioni U19 scenderanno in campo nel turno di esordio della competizione europea per club giovanili più importante d’Europa. Esse parteciperanno alla fase iniziale del torneo a gironi (il cosiddetto percorso Champions) a cui hanno accesso le squadre giovanili che partecipano quelle che appartengono ai club partecipanti alla Champions League.

È per questo motivo che anche i gironi sono gli stessi della competizione maggiore. I baby azzurri si ritrovano nel gruppo a insieme agli inglesi, all’Ajax e ai Rangers. Per i ragazzi di Niccolò Frustalupi si tratta di un esordio, dato che lo scorso anno non hanno partecipato al torneo. Gli inglesi invece in quella occasione arrivarono ai quarti di finale, dove furono eliminati dalla Juventus. Adesso ci riproveranno, sapendo di essere tra le compagini favorite.

NAPOLI LIVERPOOL YOUTH LEAGUE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Napoli Liverpool di Youth League sarà disponibile in tv per coloro che sono abbonati a Sky Sport, dato che l’emittente detiene i diritti televisivi del torneo giovanile. In alternativa, per gli stessi utenti che hanno un accordo con la piattaforma, Napoli Liverpool di Youth League sarà sarà visibile in streaming video attraverso Sky Go, su computer, tablet o smartphone tramite l’applicazione ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL YOUTH LEAGUE

Alcuni indizi relativamente alle probabili formazioni della diretta Napoli Liverpool di Youth League non possono che arrivare dai campionati di competenza delle rispettive squadre. I partenopei in Primavera 1 hanno ottenuto tre sconfitte e una vittoria. È dunque da questa che si ripartirà in Europa. Il tecnico degli azzurri presumibilmente opterà per un 3-4-2-1 così strutturato: Boffelli; Barba, Obaretin, Susko; Marchisano, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Marranzino, Spavone; Pesce.

Gli inglesi di Marc Bridge-Wilkinson invece scenderanno in campo con il consueto 4-3-3. La formazione iniziale potrebbe essere questa: Davies; Gymah, Hayes-Green, Miles, Osbourne; Onanuga, Laffey, McConnell; Kone-Doherty, Koumas, Doak.











