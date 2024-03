Diretta/ Rangers Benfica risultato live, streaming video tv: Di Maria contro Silva! (EL, 14 marzo 2024)

L’attesa è alle stelle per il ritorno degli ottavi di Europa League in questa diretta di Rangers Benfica, con la tensione palpabile dopo che la sfida d’andata si è conclusa con un pareggio emozionante 2-2. L’ora X è fissata per oggi 14 marzo alle ore 18,45.

Ora gli scozzesi hanno il vantaggio di giocare in casa, ma l’arduo compito di difendere questo vantaggio contro una squadra lusitana che, nonostante affronti un momento complicato, rimane sempre tra le favorite della competizione. Il rangers con le nuove regole del gol in trasferta non potrà difendersi ma è comunque costretta ad attaccare per vincere la partita.

DIRETTA RANGERS BENFICA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di vedere la diretta di Rangers Benfica, per i più legati alla televisione c’è la possibilità di vederla su Sky dopo l’acquisto di un abbonamento e il pacchetto Sport, stessa modalità anche per NowTv. Per i più “Smart” invece, la piattaforma streaming di Dazn offre questa partita con il semplice abbonamento mensile.

RANGERS BENFICA: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo le probabili formazioni della diretta di Rangers Benfica: ci si aspetta che i padroni di casa affidino molto del loro gioco a Silva, uno dei giocatori più in forma degli scozzesi con un gol all’attivo anche nell’ultimo incontro.

La sua presenza in campo è fondamentale per la squadra di casa. Dall’altra parte, per i lusitani, ci sarà Di Maria, un giocatore che sembra non invecchiare mai e che negli ultimi tempi ha dimostrato di essere una minaccia costante per le difese avversarie, segnando con una frequenza impressionante.

RANGERS BENFICA, LE QUOTE

Come ultima analisi per avere un quadro completo vediamo insieme qualche quota relativa alla diretta di Rangers Benfica grazie al sito di Bwin: la vittoria scozzese è fissata a 2,5 mentre il pareggio a 2. Per la vittoria portoghese invece la quota è stata fissata a 1,8.

