Diretta Rangers Napoli/ Streaming video tv, una trasferta ostica! (Champions League)

Rangers Napoli, partita diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 14 settembre: nella seconda giornata del gruppo A di Champions League 2022-2023 i partenopei vanno a caccia di conferma e avvicinamento agli ottavi dopo il roboante 4-1 timbrato contro il Liverpool. La partita si sarebbe dovuta disputare ieri sera, ma è stata posticipata per la morte della Regina Elisabetta e tutto il “protocollo” da seguire per un evento straordinario come questo; dunque in campo stasera, con il Napoli che nel frattempo ha battuto di misura lo Spezia nell’ultima giornata di Serie A.

I Rangers Glasgow sono i finalisti della passata edizione di Europa League, hanno comunque ottenuto il pass per il principale livello della Uefa ma il loro esordio è stato tutt’altro che positivo. Quattro gol incassati dall’Ajax ci hanno detto che la squadra scozzese appare come la cenerentola del girone, anche se naturalmente può giocarsela se solo dovesse riuscire a trovare la formula giusta; ad Ibrox poi sarà comunque un ambiente infuocato, e allora staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Rangers Napoli. Nel frattempo, come di consueto, diamo un rapido sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA RANGERS NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rangers Napoli viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Champions League è dunque riservato agli abbonati Sky, che eventualmente potranno servirsi della diretta streaming video attivabile grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa il match sarà fornito, sempre in mobilità, dalla piattaforma Mediaset Infinity Plus e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS NAPOLI

Rispetto al poker di Amsterdam, nella diretta Rangers Napoli Giovanni Van Bronckhorst potrebbe dare spazio a due nuovi giocatori: si tratterebbe di Matondo e Morelos, entrambi eventualmente schierati nel reparto offensivo con il primo ad agire da esterno destro e il secondo da centravanti – prima dell’infortunio era titolare fisso – con Kent regolarmente impiegato a sinistra. Spazio poi a Tillman come trequartista centrale, mentre la cerniera di centrocampo dovrebbe essere formata da Lundstram e Glen Kamara; in porta andrà McLaughlin, davanti a lui Sands e Goldson come difensori centrali mentre Tavernier e Barisic agiranno da terzini.

Nel Napoli Giovanni Simeone prende il posto di Osimhen come prima punta; solito ballottaggio aperto tra Politano e Lozano per la corsia destra con Elmas possibile inserimento a sinistra, naturalmente Kvaratskhelia giocherà sulla fascia mancina e Zielinski sarà il giocatore i cui movimenti contribuiranno a cambiare in corso d’opera dal 4-3-3 al 4-2-3-1, o viceversa. A giocare come coppia centrale di centrocampo saranno Zambo Anguissa e Lobotka (ma occhio a Ndombélé), poi Mathias Olivera e Di Lorenzo come terzini con Rrahmani e Kim Min-Jae al centro della difesa, in porta chiaramente ci sarà Meret la cui stagione è finora molto positiva.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico sulla diretta Rangers Napoli. La squadra favorita per la partita del girone di Champions League è quella ospite: la vittoria esterna del Napoli, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 4,25 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 3,85 che è posto sul segno 1, identificativo del successo casalingo dei Rangers Glasgow. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 1,80 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.

