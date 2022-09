Video/ Napoli Liverpool (4-1) gol e highlights: vittoria storica per i partenopei

Juventus e Inter perdono, il Milan pareggia a fatica, solo il Napoli riesce a tenere alta la bandiera italiana nella prima giornata della fase a gironi travolgendo il Liverpool per 4-1. Una serata da sogno per i partenopei, già entrata di diritto nella storia del club campano, che i tifosi non dimenticheranno mai e che riviviamo nel video Napoli Liverpool 4-1. Che quest’anno De Laurentiis avesse allestito una signora squadra lo avevamo già intuito nelle amichevoli estive e soprattutto nelle prime giornate di campionato, ma che il gruppo di Spalletti prendesse a pallonate i Reds – che pochi mesi fa si sono arresi solamente al Real Madrid nella finalissima di Parigi – era davvero difficile da pronosticare. E invece al Maradona gli uomini di Klopp – in particolare Joe Gomez che ha perso un mucchio di palloni e nella ripresa il tecnico tedesco lo ha tolto per disperazione – si rendono subito conto che sarà una serataccia, Osimhen colpisce il palo quando non sono trascorsi nemmeno 60 secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro del Cerro Grande.

L’attaccante nigeriano in realtà sarà costretto a uscire prima dell’intervallo per un problema fisico dopo aver sbagliato pure un calcio di rigore. A differenza di Zielinski che si procura il tiro dagli undici metri e lo trasforma impeccabilmente, il polacco concederà il bis a inizio ripresa mentre Anguissa firma la rete del raddoppio su assist di Kvaratskhelia, altra prestazione da urlo per il georgiano a cui è mancato solamente il gol, ma arriverà anche in Europa, è solo questione di tempo. Un mercoledì da leoni anche per Simeone: mentre il padre, allenatore dell’Atletico Madrid, vinceva una partita difficilissima contro il Porto, il figlio bagnava l’esordio in Champions League con il gol del tris che di fatto annichiliva gli ospiti ancor prima dell’intervallo. La marcatura di Luis Diaz serve solamente come riempitivo per le statistiche, oltre a far arrabbiare Meret per il mancato clean sheet.

VIDEO NAPOLI LIVERPOOL 4-1, LE DICHIARAZIONI

Piotr Zielinski ha scelto l’avversario più prestigioso per ritrovare il gol in Champions League dopo 5 anni: “Abbiamo dominato e vinto con merito contro una squadra di prima fascia. Una serata perfetta, siamo comunque solamente all’inizio della fase a gironi, ci aspettano altre cinque partite molto difficili. I nuovi arrivati si sono ambientati subito e ci stanno dando una grande mano, siamo molto più forti di un anno fa. Non so se il Liverpool poteva fare di più, ma pochi mesi fa sono arrivati in finali, quindi non stiamo parlando degli ultimi arrivati”.

Luciano Spalletti è il vero trionfatore della serata, non è da tutti rifilare un poker a Jurgen Klopp: “Se mi aspettavo un risultato simile? No di certo, perché io non mi aspetto niente dalle partite, mi aspetto che i ragazzi si impegnino al massimo per novanta minuti, mi aspetto grandi cose da loro. Solo per citarne uno, Rrahmani non ha concesso nulla a Salah e Firmino. Impossibile prevedere come andranno le cose in campo, puoi solo sperare che le cose vadano per il verso giusto, a patto di giocare bene e non sbagliare nulla”. Solamente Luis Diaz è riuscito a violare la porta di Alex Meret: “C’è tanto orgoglio e molta soddisfazione, abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo livello. Ho vissuto un’estate brutta, ho sempre cercato di rimanere concentrato e non pensare alle voci di mercato. Vincere così davanti al nostro pubblico è impagabile, notte magica”.

VIDEO NAPOLI LIVERPOOL 4-1, IL TABELLINO

NAPOLI-LIVERPOOL 4-1 (3-0)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera (74′ Mario Rui); Lobokta, Anguissa; Politano (57′ Lozano), Zielinski (74′ Elmas), Kvaratskhelia (57′ Zerbin); Osimhen (41′ Simeone). All. Luciano Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez (46′ Matip), Van Dijk, Robertson; Milner (62′ Thiago Alcantara), Fabinho, Elliott (77′ Arthur Melo); Salah (62′ Diogo Jota), Firmino (62′ Darwin Nunez), Luis Diaz. All. Jurgen Klopp.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (ESP).

AMMONITI: 10′ Milner (L), 18′ Van Dijk (L), 66′ Rrahmani (N).

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 5′ rig. e 47′ Zielinski (N), 31′ Anguissa (N), 44′ Simeone (N), 49′ Luis Diaz (L).











