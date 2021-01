Diretta/ Ravenna Arezzo (Serie C) streaming video e tv: per la salvezza

DIRETTA RAVENNA AREZZO: SFIDA DELICATA

Ravenna Arezzo, in diretta dallo stadio Benelli di Ravenna, in programma domenica 10 gennaio 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Senza mezzi termini, è già scontro salvezza tra Ravenna e Arezzo, con i romagnoli quartultimi e i toscani fanalino di coda del raggruppamento. Dopo la vittoria contro l’Imolese, nell’ultimo turno del 2020 il Ravenna è caduto ancora, perdendo sul difficile campo del Perugia. Un impegno in calendario non certo agevole, ma sicuramente il tempo stringe per i giallorossi che hanno solo 4 punti in più rispetto ai diretti avversari di turno.

Pareggiando in casa contro il Legnago Salus prima di Natale l’Arezzo è riuscito a muovere la classifica, che continua però a piangere per i granata che hanno finora vinto una sola delle 17 partite disputate. Troppo poco per pensare a un obiettivo che vada oltre la salvezza da conquistare attraverso i play out. Questo scontro diretto potrà sicuramente aiutare a capire se la sosta ha stimolato una reazione a due formazioni al momento in difficoltà.

DIRETTA RAVENNA AREZZO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Arezzo non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA AREZZO

Le probabili formazioni di Ravenna Arezzo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Euganeo di Padova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Leonardo Colucci con un 4-3-3: Tonti; Vanacore, Alari, Caidi, Perri; Papa, De Grazia, Franchini; Ferretti, Mokulu, Martignago. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Camplone schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Sala; Maggioni, Baldan, Cherubin, Luciani; Arini, Di Paolantonio; Belloni, Cutolo, Sussi; Zuppel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Ravenna e Arezzo, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.40, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA