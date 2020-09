Diretta Ravenna Sudtirol/ Streaming video tv: altoatesini ok in Coppa (Serie C)

Ravenna Sudtirol viene diretta dal signor Emmanuele di Pisa, e si gioca per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Gli altoatesini affrontano la prima trasferta della stagione dopo aver già esordito in Coppa Italia, vincendo 2-1 contro la formazione sarda del Latte Dolce di Sassari. I gol di Rover e Polak hanno messo in discesa il match per il Sudtirol che ha dunque avuto accesso al secondo turno ad eliminazione diretta della competizione. Il Sudtirol è ambizioso ma il Ravenna vuole sicuramente migliorarsi rispetto alle ultime stagioni: i romagnoli ripartono dopo aver giocato l’ultima amichevole contro il Pordenone, club che l’anno scorso ha sfiorato la Serie A, ma che è stato sconfitto di misura dai romagnoli, vincenti grazie ad una rete di Meli a metà ripresa. Sicuramente un buon viatico per i giallorossi che dovranno però ora confermarsi nel primo appuntamento che conta della stagione.

DIRETTA RAVENNA SUDTIROL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Sudtirol non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA SUDTIROL

Le probabili formazioni di Ravenna Sudtirol, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benelli, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa del Ravenna, allenati da Magi, schiereranno un 4-3-3 come modulo di partenza: Tonti, Shiba, Zanoni, Papa, Alari, Caidi, Ferretti, Marozzi, Mokulu, Meli, Sereni. Il Sudtirol allenato da Vecchi scenderà in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Poluzzi, Fabbri, Vinetot, Odogwu, Karic, Casiraghi, Rover, Greco, Tait, Polak, Beccaro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Ravenna Sudtirol, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 2,95 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,40 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,05 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA