Diretta/ Real Madrid Al Hilal streaming video tv: tanta attesa per la finalissima

DIRETTA REAL MADRD AL HILAL: IN PALIO IL TITOLO DI CAMPIONI DEL MONDO

La diretta Real Madrid Al Hilal, in programma sabato 11 febbraio 2023 alle 20:00, racconta della sfida valevole per la finale del Mondiale per Club che decreterà la squadra campione del mondo. I blancos hanno buttato per 4-1 l’Al Ahly con la reti di Vinicius, Valverde, Rodrygo e Arribas con Maaloul che su rigore aveva accoricato segnando il momentaneo 1-2. Rigore che ha avuto anche il Real Madrid, fallendolo con Luka Modric.

L‘Al Hilal invece ha dovuto superare due turni battendo prima il Wydad ai calci di rigore (1-1 nei regolamentari, decisivo su rigore al 94′ di Kanno per l’Al Hilal) e il Flamengo nei novanta minuti con le reti di Al Dawsari (doppietta su rigore) e Vietto nel 3-2 inflitto ai brasiliani, rimasto in dieci a fine primo tempo con l’espulsione dell’ex Roma Gerson. In rete per i rossoneri l’ex Fiorentina Pedro con una doppietta.

REAL MADRD AL HILAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Real Madrid Al Hilal sarà trasmessa in esclusiva su Sky, più precisamente sui canali 201 e 239 in virtù dell’abbonamento al pacchetto Calcio. Una sfida imperdibile che vale il titolo di campione del mondo tra gli spangoli e gli arabi.

Inoltre, la diretta streaming Real Madrid Al Hilal può essere seguita su SkyGo, applicazione dell’emittente televisiva scaricabile su tutti dispositivi mobili. Si potrà vederla anche attraverso NowTV.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID AL HILAL

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Al Hilal con i Blancos che scenderanno in campo con il 4-3-3. Lunin il titolare in porta, difesa a quattro con Nacho, Rudiger, Alaba e Camavinga terzino. Modric, Tchouameni e Kroos a comporre il centrocampo mentre Valverde, Rodrygo e Vinicius formeranno il tridente di Ancelotti.

Rispondel’Al Hilal con il 4-2-3-1. Tra i pali Al Mayouf, K. Al Dawsari sarà il laterale basso dentro con i centrali Al Bulayhi-Jang e Abdulhamid sulla sinistra. Nella zona nevralgica del campo troveremo Carrillo, Cuellar e S. Al-Dawsari. Attacco pieno di ex giocatori militanti in Europa con Marega, Vietto e Ighalo.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Real Madrid Al Hilal vedono la squadra campione d’Europa in carica nettamente favorita con la quota di Snai che vede il successo blancos a 1.27. Il pareggio lo troviamo a 6 mentre dieci volte la posta in palio sarà pagata a chi riporrà fiducia ai biancoblu.

L’esito Gol ovvero entrambe le squadre a segno è dato a 1.90 mentre l’esito opposto lo possiamo giocare ad una quota di 1.80. Verranno segnati almeno tre gol tra tutte e due le squadre? Allora l’importo puntato andrà moltiplicato per 1.45.











