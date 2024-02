Diretta/ Real Madrid Atletico Madrid (risultato 0-0) streaming video tv: via al derby! (4 febbraio 2024)

DIRETTA REAL MADRID ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Real Madrid Atletico Madrid. I blancos come già detto stanno facendo benissimo nella Liga, in particolar modo al Santiago Bernabeu dove hanno raccolto 9 vittorie e un pareggio, con 25 gol segnati e solo 6 subiti. In stagione poi hanno preso il volo: se in campionato si giocano il titolo, in Champions League hanno chiuso il girone con 18 punti – dunque il massimo – battendo due volte a testa Napoli, Braga e Union Berlino. Inoltre hanno già vinto la Supercoppa di Spagna demolendo il Barcellona in finale, dunque per Carlo Ancelotti questa potrebbe essere un’altra stagione storica, peccato l’eliminazione dalla Coppa del Re che ha già impedito il triplete.

L’Atletico Madrid in Champions League ha ottenuto il primo posto nel girone; come sappiamo ha preceduto Lazio, Feyenoord e Celtic ottenendo quattro vittorie e due pareggi, con tre affermazioni su tre al Wanda Metropolitano e segnando un totale di 17 gol nelle sei gare del gruppo E. In Coppa del Re l’avventura prosegue: dopo aver eliminato Lugo e appunto Real Madrid, i Colchoneros hanno fatto fuori il Siviglia e adesso se la vedranno nella doppia semifinale contro l’Athletic Bilbao. Per ora però concentriamoci su quello che ci dirà il derby del Santiago Bernabeu: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la diretta di Real Madrid Atletico Madrid sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

REAL MADRID ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DELLA LIGA

La diretta tv di Real Madrid Atletico Madrid sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match della Liga spagnola sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Real Madrid Atletico Madrid arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali delle società spagnole.

REAL MADRID ATLETICO MADRID: I TESTA A TESTA

Nel parlare dei precedenti per la diretta di Real Madrid Atletico Madrid dobbiamo citare immediatamente un dato: in questa stagione i blancos hanno perso solo due partite in tutte le competizioni, ed è successo sempre contro i Colchoneros. L’Atletico Madrid ha battuto il Real Madrid il 6 settembre nella Liga, un 3-1 firmato da Alvaro Morata (doppietta) e Antoine Griezmann, e poi ancora il 18 gennaio negli ottavi di Coppa del Re, questa volta 4-2 con reti di Samuel Lino, Morata, Griezmann e Rodrigo Riquelme. Una vittoria questa ai tempi supplementari; tuttavia, si tratta di successi che sono arrivati al Wanda Metropolitano, all’Atletico Madrid la vittoria esterna nel derby manca da tempo e per la precisione dal febbraio 2016.

L’allenatore dei Colchoneros era ovviamente già Diego Simeone, ma sulla panchina dei blancos sedeva Zinédine Zidane che di lì a poco avrebbe vinto la prima di tre Champions League consecutive; quel giorno il francese era caduto per effetto del gol del connazionale Griezmann. Da quel momento il Real Madrid ha sostanzialmente dominato nel bilancio dei confronti contro l’Atletico Madrid, soprattutto al Santiago Bernabeu (o all’Alfredo Di Stefano, dove ha giocato per una stagione) con cinque vittorie e tre pareggi nelle ultime otto partite, nel dicembre 2021 l’ultimo successo interno firmato da Karim Benzema e Marco Asensio. (agg. di Claudio Franceschini)

REAL MADRID ATLETICO MADRID: IL DERBY DELLA CAPITALE!

Real Madrid Atletico Madrid, in diretta domenica 4 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola. La squadra di Ancelotti ha conquistato la diciottesima vittoria in questo campionato giovedì sera, superando il Getafe in trasferta per 2-0 grazie alla doppietta di Joselu. Attualmente, il Real Madrid guida la classifica con due punti di vantaggio sul Girona al secondo posto, e la sola sconfitta è stata subita proprio contro i cugini dell’Atletico Madrid. Le prossime tre partite saranno cruciali per le Merengues, con il confronto contro il Girona seguito dagli ottavi di finale di Champions League a Lipsia. Rudiger, uscito giovedì sera per un problema alla coscia, dovrebbe essere titolare, mentre Tchouameni sarà assente per squalifica. Si prevede che Camavinga, Kross e Carvajal partano dal primo minuto dopo il turno di riposo di giovedì.

L’Atletico Madrid continua a vivere una stagione di vertice, essendo arrivato in semifinale di Copa del Rey e agli ottavi di Champions League. In campionato, la squadra di Simeone è attualmente terza, in parità con il Barcellona e con due punti di vantaggio sull’Athletic Bilbao. La vittoria contro il Vallecano nell’ultimo turno è stata la terza consecutiva in Liga, ma è necessario migliorare il rendimento in trasferta, inferiore rispetto alle prestazioni al Metropolitano. La dirigenza è attiva sul mercato, con gli arrivi di Vermeeren, Moldovan e Paulista. In caso di indisponibilità di Morata, Depay dovrebbe affiancare Griezmann in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATLETICO MADRID

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Atletico Madrid, match che andrà in scena all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid. Per il Real Madrid, Carlo Ancelotti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. Risponderà l’Atletico Madrid allenato da Diego Pablo Simeone con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Oblak; Witsel, Hermoso, Reinildo; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Griezmann, Morata.

REAL MADRID ATLETICO MADRID LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Real Madrid Atletico Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida della Liga spagnola. La vittoria del Real Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.73, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Atletico Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











