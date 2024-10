DIRETTA TURRIS CATANIA: UN MATCH AFFASCINANTE

La diretta Turris Catania (fischio d’inizio alle 20.45 di giovedì) vedrà gli etnei chiamati a reagire all’inaspettata sconfitta interna contro il Latina, un match che sulla carta poteva proiettare il Catania verso l’alta classifica e che invece ha rappresentato un’altra frenata dopo il pareggio sul campo del Foggia, con i rossoazzurri ora sesti in classifica in coabitazione col Trapani nel girone C, a quota 18 punti.

DIRETTA ROMA TORINO/ Video streaming tv: è una sfida tra le più classiche! (Serie A, 31 ottobre 2024)

Per quanto riguarda la Turris, è arrivato un pareggio in casa del Taranto dopo due vittorie consecutive per i Corallini, che hanno avuto un inizio di campionato piuttosto problematico ma hanno saputo darsi una spinta in avanti importante nelle ultime settimane. La Turris è uscita dalla zona play out, con 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite quando ne erano arrivati solo 5 nei precedenti 8 match.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: la storia del derby in Eurolega (31 ottobre 2024)

DIRETTA TURRIS CATANIA: COME VEDERE LA PARTITA

Sky resta il punto di riferimento per vedere la diretta Turris Catania in televisione. Gli abbonati potranno seguire la partita sui canali satellitari oppure, grazie all’app Sky Go o tramite un abbonamento a NOW TV, guardare il match in diretta streaming su smart TV o dispositivi mobili.

DIRETTA TURRIS CATANIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, passando in rassegna le probabili formazioni di Turris Catania. Per la Turris partenza con un 3-5-2 con Marcone in porta alle spalle di una difesa a tre schierata con Ndiaye, Ricci e Cocetta. A centrocampo gli esterni laterali saranno Boli e Parodi mentre nella zona mediana si muoveranno Pugliese, Casarini e Morrone. In attacco spazio alla coppia Giannone-Ekuban. Per il Catania 3-5-2 con Bethers estremo difensore e Ierardi, Di Gennaro e Castellini titolari nella difesa a tre. Sulle corsie esterne si muoveranno Guglielmotti e Anastasio con Jimenez, Verna e Carpani a centrocampo, in attacco giocheranno D’Andrea e Inglese.

DIRETTA COMO LAZIO/ Video streaming tv: un incrocio storico per i biancocelesti! (Serie A 31 ottobre 2024)

DIRETTA TURRIS CATANIA: QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tutto sulle quote proposte per la diretta Turris Catania. Per quanto riguarda la vittoria interna della Turris, quota fissata a 4.75, mentre per il pareggio la quota proposta è 3.30. La quota di riferimento per la vittoria in trasferta del Catania viene fissata invece a 1.70.