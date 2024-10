La diretta Crotone Benevento , alle ore 20.45, vedrà la capolista scendere in campo allo “Scida”, stadio dei pitagorici, con 4 punti di vantaggio rispetto all’Audace Cerignola seconda in classifica. Per i sanniti un’altra vittoria contro la Casertana nell’ultimo impegno disputato, la terza consecutiva con la difesa che resta il punto di forza, con soli 5 gol finora incassati.

Video Giugliano Crotone (1-3)/ Gol e highlights: bella vittoria dei calabresi (Serie C, 27 Ottobre 2024)

È in prepotente risalita anche il Crotone che ha messo in fila due vittorie consecutive, l’ultima in trasferta contro il Giugliano, dopo molte difficoltà i calabresi si stanno riavvicinando alla zona play off in girone C, anche se il divario dalla zona nobile della classifica è ancora ampio. Quello contro il Benevento può essere un esame di maturità per i pitagorici per comprendere la reale prospettiva di questa nuova stagione.

Diretta/ Giugliano Crotone (risultato finale 1-3), vincono a sorpresa gli ospiti (27 ottobre 2024)

DIRETTA CROTONE BENEVENTO: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Per seguire la diretta Crotone Benevento la “chiave” è sempre un abbonamento a Sky, broadcaster ufficiale della Serie C anche per questa stagione, per vedere in tv la partita sui canali satellitari e in diretta streaming video via internet grazie all’applicazione Sky Go oppure tramite un abbonamento a NOW Tv.

CROTONE BENEVENTO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di scoprire le probabili formazioni della diretta Crotone Benevento in base alle possibili scelte dei due allenatori. Per il Crotone 4-2-3-1 di partenza con D’Alterio tra i pali e una difesa a quattro schierata dal 1′ con Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale e Giron. A centrocampo Schirò e Gallo copriranno le spalle a Silva, Tumminello e Oviszach, di supporto al centravanti Gomez. Anche per il Benevento 4-2-3-1 con Nunziante estremo difensore e una difesa a quattro titolare con Oukhadda, Berra, Tosca e Viscardi. I vertici arretrati di centrocampo saranno Talia e Prisco, gli incursori offensivi Lamesta, Manconi e Simonetti a supporto della punta di riferimento, Perlingieri.

DIRETTA/ Benevento Casertana (risultato finale 1-0): Viviani allo scadere! (Serie C, 27 ottobre 2024)

CROTONE BENEVENTO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà lanciarsi su una scommessa sulla diretta Crotone Benevento, i bookmaker propongono la vittoria del Crotone a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio a una quota di 3.20 e la quota per l’affermazione esterna del Benevento fissata a 1.95.