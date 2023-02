Diretta/ Real Madrid Atletico Madrid video streaming tv: Ancelotti sfida Simeone

DIRETTA REAL MADRID ATLETICO: E’ NOTTE DI DERBY AL BERNABEU

La diretta Real Madrid Atletico Madrid, in programma sabato 25 febbraio alle ore 18:30, racconta del “Derbi madrileño” numero 232 della storia della capitale spagnola. Le squadre sono separate da dieci punti in classifica con la formazione di Ancelotti al secondo posto, a -8 dal Barcellona, mentre gli uomini di Simeone sono quarti in classifica a +4 dal Betis quinto. I Blancos arrivano dalla straripante vittoria europea in casa del Liverpool per 5-2, una partita vinta in rimonta con una prestazione strepitosa. In campionato invece il Real è reduce da due vittorie consecutive senza subire gol contro Osasuna ed Elche, riscattando la sconfitta in casa del Maiorca prima di andare a vincere la Coppa del Mondo per club. Meno intenso il calendario dell’Atletico, ormai fuori da ogni competizione, Coppa del Rey compresa, proprio in occasione della sconfitta nel derby. In Liga i biancorossi arrivano da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque.

Il Real Madrid Al Santiago Bernabeu non hai mai perso, l’unica insieme al Barça che può vantare l’imbattibilità casalinga. In dieci partite sono state sette le vittorie e tre i pareggi, tra cui il più recente con la Real Sociedad. L’Atletico Madrid in trasferta invece ha attraverso un duro momento tra fine ottobre e inizio dicembre, perdendo con Cadiz e Maiorca, salvo poi rifarsi nelle tre gare successive pareggiando con l’Almeria e vincendo con Osasuna e Celta Vigo con un doppio 1-0.

REAL MADRID ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Real Madrid Atletico Madrid sarà visibile su Dazn, piattaforma streaming che detiene per l’Italia i diritti della Liga, il campionato di calcio spagnolo. Obbligatorio dunque dotarsi di abbonamento, scegliendo tra stagionale e mensile, per poter usufruire appunto di Dazn.

La diretta Real Madrid Atletico Madrid potrà naturalmente vedersi n streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Inoltre, tra le ampie possibilità offerte da Dazn, è possibile anche su console o collegando tramite Amazon Fire Stick o Google Chromecast il proprio telefono alla tv.

REAL MADRID ATLETICO MADRID PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Atletico Madrid vedono i Blancos schierarsi con il consueto 4-3-3. Tra i pali Courtois, grande ex di serata, mentre in difesa ci saranno Carvajal e Alaba sugli esterni e Militao-Rudiger come coppia difensiva. A centrocampo Modric e Kroos agiranno ai lati di Tchoaumeni, indisponibile nel match col Liverpool. In attacco Valverde si riporta più avanti sostituendo Rodrygo Goes, uscito malconcio da Anfield, dopo aver giocato come mezzala in Champions League. Confermatissimi naturalmente sia Benzema che Vinicius.

Risponde l’Atletico Madrid con il classico 4-4-2. Oblak in porta, linea difensiva a quattro con l’ex Udinese Molina, l’altra conoscenza in Serie A Savic, Hermoso e Reinildo a chiudere il pacchetto arretrato. L’ex Llorente agirà come esterno a destra mentre sul lato opposto ci sarà Carrasco. Al centro del campo il campione del mondo De Paul e Koke. Chiudiamo con l’attacco formato da un altro attesissimo ex vale a dire Alvaro Morata e infine Griezmann.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Real Madrid Atletico Madrid vede favoriti gli uomini di Ancelotti. Secondo Snai, il segno 1 vale 1.80 rispetto al 4.50 relativo al successo dei Colchoneros. Il pareggio, che manca in Liga nel derby dal 7 marzo 2021, è invece offerto a 3.55.

Un gol a testa è quotato a 1.73 mentre l’esito opposto vale a dire No Gol è a quota due. Molto equilibrate l’alternanza Over-Under 2.5 stanno rispettivamente a 1.83 e 1.85. Capitolo dei marcatori: Benzema è dato a 2.20 mentre Vinicius a 3.50 mentre per l’Atletico il gol dell’ex di Morata vale quattro volte la posta in palio, Griezmann leggermente più alto a 4.50.











