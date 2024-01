DIRETTA/ Real Madrid Barcellona video streaming tv: l’albo d’oro della Supercoppa di Spagna (14 gennaio 2024)

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA: L’ALBO D’ORO IN SUPERCOPPA

Mentre si avvicina la diretta di Real Madrid Barcellona, possiamo fare un tuffo nella storia della Supercoppa di Spagna. Naturalmente proprio le due big dominano l’albo d’oro, con il Barcellona che è davanti agli storici rivali grazie a quattordici successi a fronte delle dodici Supercoppe nazionali nella bacheca del Real Madrid. Per la precisione, possiamo elencare gli anni dei rispettivi successi: il Barcellona ha trionfato nel 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 e 2023, mentre il Real Madrid si è imposto nel 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020 e 2022.

Da quando il format è quello della Final Four, la finale è stata il Clasico solamente l’anno scorso, quando il Barcellona vinse per 3-1 contro il Real Madrid. Molto lontane tutte le altre, a cominciare da Deportivo La Coruna e Athletic Bilbao, che hanno in bacheca tre Supercoppe spagnole a testa, con citazione particolare per i baschi che si sono imposti nel 2015 e nel 2021, cioè nelle ultime due occasioni nelle quali la Supercoppa di Spagna non è stata vinta né dal Barcellona né dal Real Madrid. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REAL MADRID BARCELLONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Real Madrid Barcellona sarà trasmessa in esclusiva sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio che dopo il Mondiale per Club ha acquistato i diritti anche della Supercoppa spagnola.

La diretta streaming Real Madrid Barcellona sarà visibile dunque su tutti i dispositivi tra cui tablet, smartphone, computer ma anche smart tv attraverso l’applicazione di YouTube.

REAL MADRID BARCELLONA, ATTESA ALL’AL-AWWAL PARK

La diretta Real Madrid Barcellona, in programma domenica 14 gennaio 2024 alle ore 20:00, racconta della finale della Supercoppa spagnola. I Blancos sono arrivati a questo appuntamento aggiudicandosi il derby di Madrid contro l’Atletico in uno scoppiettante 5-3 dopo i tempi supplementari. In rete per il Real Madrid Rudiger, Mendy, Carvajal, Joselu e Brahim Diaz.

Il Barcellona invece se l’è dovuta vedere con la sorpresa Osasuna, abili a durare fino all’ora di gioco salvo poi perdere 2-0 sotto i colpi di Lewandowski al 59′ e Yamal al 93′. Sarà dunque El Clasico in finale per aggiudicarsi la Supercoppa: gli uomini di Ancelotti lotteranno per aggiudicarsi il proprio tredicesimo titolo mentre il Barça è già a quota 14 e vuole replicare il risultato dello scorso anno dove vinse in finale proprio contro il Real.

REAL MADRID BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Barcellona vedono gli uomini di Carlo Ancelotti schierarsi col col 4-3-1-2. In porta Kepa, difesa a quattro con Carvajal, Rudiger, Nacho Fernandez e Mendy. A centrocampo le mezzali saranno Valverde e Modric con Tchouameni in mediana. Dietro al duo Rodrygo-Vinicius agirà Bellingham.

Il Barcellona giocherà invece col 4-3-3. Tra i pali Inaki Pena, retroguardia composta da Kounde, Araujo, Christensen e Balde a chiudere il reparto. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Sergi Roberto, Gundogan e De Jong mentre in attacco Raphinha, Lewandowski e Ferran Torres.

REAL MADRID BARCELLONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Real Madrid Barcellona danno per favorita la squadra vestitat di bianco a 2.25. Secondo bet365, il segno X del pareggio è dato a 3.70 mentre il 2 a 2.90.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è quotato 1.70, più basso dell’Under a 2.10. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.62 e 2.20.

