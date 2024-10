DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA, TESTA A TESTA

Riassumere la storia del Clasico in poche righe non avrebbe nemmeno senso, verso la diretta Real Madrid Barcellona possiamo allora fare un confronto basato sui dieci precedenti più recenti, disputati tutti dal gennaio 2022 in poi, dunque in circa due anni e mezzo, perché oltre alle partite di campionato ci sono pure quelle di Coppa del Re e Supercoppa di Spagna. I numeri sarebbero abbastanza equilibrati, seppure senza pareggi, in virtù di sei vittorie per il Real Madrid e quattro successi del Barcellona, ma bisogna precisare che adesso c’è una serie aperta di addirittura quattro vittorie consecutive per Carlo Ancelotti.

La striscia del Real Madrid è iniziata con un clamoroso 0-4 a Barcellona mercoledì 5 aprile 2023, nelle semifinali di Coppa del Re, per poi proseguire nelle tre partite della scorsa stagione, quando infatti il Real Madrid vinse contro gli storici rivali catalani sia le due partite del campionato sia la finale della Supercoppa di Spagna. Per il Barcellona invece l’ultimo successo resta il 2-1 casalingo in Liga di domenica 19 marzo 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Liga spagnola è un’esclusiva DAZN e anche la diretta Real Madrid Barcellona sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming. Anche per il Clasico avrete la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori della partita.

TUTTO PRONTO PER EL CLASICO

Il sabato dell’undicesima giornata della Liga spagnola si chiude con la diretta Real Madrid Barcellona che manderà in campo una delle partite più importanti e sentite al mondo. In palio c’è il primo posto in classifica e lo scontro diretto principale proprio in vista della vittoria finale del campionato. Il Real Madrid di Ancelotti è imbattuto in Liga ed arriva da due vittorie consecutive che l’hanno rilanciato all’inseguimento del Barcellona dopo l’1 a 1 contro l’Atletico Madrid. Il Barcellona, invece, è al primo posto della Liga con tre punti di vantaggio e una grandissima efficienza offensiva che li sta vedendo dominare le partite.

REAL MADRID BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per capire al meglio il tipo di partita che ci aspetta andiamo ad approfondire anche le probabili formazioni. Ancelotti giocherà con un modulo molto “liquido” con Bellingham, Mbappé e Vinicius in attacco sostenuti da un centrocampo molto fisico con Valverde, Camavinga e Tchouameni. Rudiger e Militao saranno i due centrali difensiva davanti a Courtois mentre Vazquez e Mendy completeranno la difesa.

4-3-3 classico, invece, per Flick che manda in campo Koundé, Cubarsì, Inigo Martinez e Balde in difesa. Pedri e Casadò dovrebbe essere confermati in mediana con Yamal, Ferran Torres e Rapinha alle spalle di Lewandowski.

REAL MADRID BARCELLONA, LE QUOTE

Con le proposte di Sisal vediamo anche quali sono le quote della diretta Real Madrid Barcellona. I blancos hanno dalla loro parte il vantaggio ambientale e vedono la loro vittoria a 1,95 contro il 2 per i blaugrana a 3,40 e il pareggio X a 3,75.