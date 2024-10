VIDEO REAL MADRID BARCELLONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Estadio Santiago Bernabeu il Barcellona vince in trasferta contro il Real Madrid con un netto 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i catalani cercano di iniziare bene la partita prendendo subito l’iniziativa con Yamine Yamal che sollecita Lunin alla parata già intorno al 13′. I blancos crescono con il passare dei minuti e Vinicius non inquadra lo specchio della porta avversaria al 22′ ed il Barça ci riprova quindi al 28′ da fuori area con Pedri, disinnescato da Lunin.

Alla mezz’ora Mbappe si vede poi annullare un gol per fuorigioco. Nel secondo tempo il ritmo non accenna a diminuire e dopo il botta e risposta a distanza tra Yamal e Vinicius Junior al 52′, i catalani riescono a spezzare l’equilibrio di partenza con la rete firmata da Lewandowski al 54′ su assist di Casado. Proprio lo stesso Lewandowski trova il gol dell’immediato raddoppio al 56′, in questo caso con l’aiuto di Alejandro Balde.

Nel finale è sempre Mbappe a tentare di risollevare le sorti della sua squadra incappando tuttavia nella parata di Pena al 65′, oltre a non poter gioire per un altro gol annullato a causa di un fuorigioco al 66′. Ancora Lewandowski centra un palo quale attimo più tardi e spara poi alto al 68′ prima che si rinnovi il duello tra Mbappe e Pena al 72′. Gli sforzi compiuti da Yamal vengono premiati con il gol realizzato al 77′ ed è Raphinha a calare il poker definitivo all’84’.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Jose Sanchez ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Vinicius Junior all’80’ e Militao all’87’ da un lato, Casado al 44′, Kounde al 69′, Martinez al 75′, Pena all’82’ e Gavi al 90′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa undicesima giornata del campionato spagnolo permettono al Barcellona di raggiungere quota 30 nella classifica della Liga mentre il Real Madrid resta incollato a 24 punti.

