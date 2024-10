Dopo il 5-1 inflitto l’altro giorno in Liga al Siviglia, il Barcellona di Flick ha ottenuto ieri sera un’altro successo largo. I blaugrana, infatti, hanno sconfitto un netto 4-1 il Bayern Monaco di Vincent Kompagni. La gara dello Stadio Olimpico della città catalana, soprattutto nel primo tempo, è stata davvero vibrante.

Basti pensare che il Barcellona passa in vantaggio al 1′ con il gol di Raphinha. Il Bayern Monaco cerca di pareggiare subito, ma al 10′ viene annullato dal VAR un gol di Kane che, però, si rifà al 18′. Le due squadre si danno battaglia, ma a segnare sono ancora i catalani. Questi ultimi, infatti, vanno di nuovo avanti con la rete realizzata al36′ da Robert Lewandowski.

A fine primo tempo, esattamente al minuto 45, il Barcellona di Flick riesce a chiudere i giochi con il bel gol di Raphinha. Quest’ultimo, dopo essersi accentrato dalla sinistra, batte di nuovo Neuer con una conclusione di destro deviata dai difensori bavaresi. La seconda frazione di gara, invece, inizia con qualche tentativo poco pericoloso del Bayern Monaco per cercare di dimezzare il rispettivo svantaggio, ma il team catalano ha subito messo ogni discorso in chiaro.

VIDEO BARCELLONA BAYERN MONACO, SHOW DEL TEAM CATALANO

Al 56′, infatti, Raphinha (servito dal talento cristallino di Lamine Yamal) deposita il pallone alle spalle di Neuer con un ottimo diagonale di sinistro. Con il terzo gol del calciatore brasiliano (il quarto della serata del Barcellona), di fatto, si conclude la gara dello Stadio Olimpico della città spagnola. Il Bayern Monaco,di fatto, prova sì a cercare di timbrare di nuovo il cartellino, ma la partita di chiude con un netto 4-1.

Dopo il 5-1 infilato al Siviglia in campionato, dunque, il Barcellona ottiene un’altra vittoria roboante. Anche perché battere il Bayern Monaco in questa maniera è sicuramente un messaggio netto al Real Madrid. Sabato prossimo, infatti, il team blaugrana giocherà sabato prossimo il ‘Clasico’ contro la squadra guidata dal tecnico italiano Carlo Ancelotti.

Per quanto riguarda il Bayern Monaco di Vincent Kompany, invece, quello di ieri sera è sicuramente un brutto passo indietro. I bavaresi hanno sì retto il ritmo del Barcellona fino a quasi tutto il primo tempo, ma poi sono usciti letteralmente dal campo. Il team tedesco, dunque, avrà l’occasione di rifarsi in Bundesliga domenica prossima in un match in trasferta contro il Bochum.

VIDEO BARCELLONA BAYERN MONACO, GOL E HIGHLIGHTS