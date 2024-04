DIRETTA/ Real Madrid Manchester City video streaming tv: 11ma in Champions, prima ai quarti (9 aprile 2024)

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

La diretta di Real Madrid Manchester City è una classica di Champions League? Possiamo dire di sì: quelli nei quarti di finale saranno gli incroci numero 11 e 12 in dodici stagioni, curiosamente sarà la prima volta a questa altezza della competizione ma già la quinta consecutiva nella fase ad eliminazione diretta. Le prime due sfide invece riguardano il girone; ora, possiamo osservare che nel computo totale il Manchester City ha vinto quattro volte a fronte di tre successi del Real Madrid, dunque sono tre anche i pareggi ma la differenza risiede anche nel fatto che, mentre i blancos non hanno mai espugnato l’Etihad, gli inglesi hanno vinto al Santiago Bernabeu nel febbraio 2020, andata degli ottavi con gol di Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne (rigore) a ribaltare il vantaggio di Isco.

A proposito: il computo dei passaggi del turno ci racconta che per tre volte ha avuto la meglio il Manchester City e solo una, la semifinale del 2021-2022, si è imposto il Real Madrid con quella storica rimonta dopo il 4-3 in Inghilterra e il gol di Riyad Mahrez al 73’ della sfida di ritorno. Rodrygo aveva infilato una clamorosa doppietta tra 90’ e 91’ per mandare la sfida ai supplementari, poi era stato Karim Benzema, dal dischetto, a sancire la finale per un Real Madrid che l’aveva vinta contro il Liverpool, sollevando la quattordicesima Champions League nella sua storia. Ora siamo davvero curiosi di scoprire come andrà questa sera e in generale nella doppia sfida dei quarti di finale… (agg. di Claudio Franceschini)

REAL MADRID MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta tv di Real Madrid Manchester City verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, ma sarà anche in chiaro: infatti sarà questa la partita che per l’andata dei quarti di Champions League sarà appannaggio di Canale 5, ricordando appunto che un match per ogni settimana del torneo è accessibile a tutti. L’appuntamento sarà dunque anche in mobilità su Mediaset Play, ma per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video bisogna ricordare la piattaforma Sky Go per i clienti del satellite, l’appoggio di Now Tv e come sempre anche il portale Mediaset Infinity Plus.

REAL MADRID MANCHESTER CITY: ANCELOTTI CONTRO GUARDIOLA

Gara di andata dei quarti di finale di Champions League martedì 9 aprile alle ore 21: nei fatti una finale anticipata tra le due squadre che erano principalmente candidate al titolo. Da una parte i campioni in carica del Manchester City, dall’altra un Real Madrid che arriva sempre e comunque alle battute finali della Champions League; sarà anche uno scintillante incrocio tra due grandi allenatori come Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, a caccia di altri record nella loro fantastica carriera. Vedremo cosa succederà allo stadio Santiago Bernabeu, ricordando che il Real Madrid ha eliminato il Lipsia mentre il Manchester City ha piegato il Copenaghen con un doppio 3-1.

REAL MADRID MANCHESTER CITY: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Real Madrid Manchester City il dubbio di Ancelotti è il modulo: in ogni caso Bellingham agirà da trequartista, poi è da capire se sarà affiancato da due esterni (che nel caso sarebbero Rodrygo e Vinicius Junior) o se invece si prenderà l’intera sezione del campo accompagnando i due brasiliani di cui sopra. Qualche punto di domanda aperto anche a centrocampo, soprattutto per quanto riguarda Modric che quest’anno viene centellinato. In difesa Eder Militao è in vantaggio su Nacho Fernandez per affiancare Rudiger a protezione del portiere Lunin, Carvajal sarà senza discussioni il terzino destro e a sinistra attenzione a Camavinga spesso schierato in quel ruolo.

Guardiola ritrova Ederson dopo l’infortunio: già in panchina sabato, il portiere brasiliano dovrebbe giocare e dunque davanti a lui potremmo vedere una linea difensiva a tre con il rientro di Akanji tra i titolari per fare coppia con Ruben Dias. Poi in mezzo Rodri dovrebbe essere affiancato da Kovacic ma non è da escludere che Stones possa avanzare il suo raggio d’azione come per esempio fatto nella finale della scorsa Champions League. De Bruyne sarà impiegato sulla trequarti, con lui ecco Bernardo Silva che è favorito su Julian Alvarez; davanti ovviamente ci sarà Haaland, da prendere in considerazione anche la candidatura di Doku.

REAL MADRID MANCHESTER CITY: LE QUOTE

Chi può essere il favorito stasera per la diretta Real Madrid Manchester City? Le quote dell’agenzia Snai ci dicono che, almeno per l’andata, il fattore campo non dovrebbe essere una discriminante. Il segno 1 è proposto a 2,75, mentre poi si sale a quota 3,40 per il pareggio e fino a 2,50 volte la posta in palio per chi invece crederà nel successo in trasferta degli inglesi.











