DIRETTA/ Real Madrid Napoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (29 novembre 2023)

DIRETTA REAL MADRID NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Real Madrid Napoli Primavera raccontiamo una partita importante per la squadra partenopea, che ha ancora la possibilità di qualificarsi al prossimo turno della Youth League. La vittoria maturata nell’ultimo turno contro l’Union Berlino è stata davvero importante: in questo modo il Napoli Primavera è salito a 4 punti agganciando i tedeschi (con cui comunque la doppia sfida diretta è a sfavore) e dunque è ancora in corsa, e battendo il Real Madrid si porterebbe a soli 2 punti dai blancos per poi andare a giocarsi tutto nell’ultima partita, quella casalinga contro il Braga.

Certo non sarà facile perché sia il Real Madrid che i lusitani sono ancora distanti; i giovani spagnoli hanno segnato 6 gol subendone uno in questo gruppo C, mentre il Napoli Primavera ha la miseria di 2 gol all’attivo, tutti realizzati contro l’Union Berlino, e ben 9 al passivo. Adesso scopriremo se gli Under 19 partenopei saranno in grado di arrivare all’ultima giornata di Youth League con la possibilità di qualificarsi; finalmente qui è tutto pronto e allora noi possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, perché la diretta di Real Madrid Napoli Primavera sta davvero per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REAL MADRID NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Napoli Primavera sarà garantita sui canali della televisione satellitare, che per questa stagione trasmette le partite di Youth League delle squadre italiane: gli abbonati a Sky Sport avranno quindi a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Real Madrid Napoli Primavera, grazie all’applicazione Sky Go.

REAL MADRID NAPOLI PRIMAVERA: ULTIMA SPIAGGIA!

Real Madrid Napoli Primavera, in diretta mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 16.00 presso l’Estadio Alfredo di Stéfano di Madrid sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Youth League. Dopo aver riconquistato la vittoria nel campionato di Primavera 2, interrompendo una serie di tre pareggi consecutivi, il Napoli si prepara per un nuovo impegno sul palcoscenico europeo, recandosi a Madrid per sfidare la squadra spagnola. I partenopei arrivano da una vittoria contro l’Union Berlino con il punteggio di 1-0, dopo il poker incassato all’andata, grazie al rigore realizzato da Lorusso al 13′ del primo tempo.

Gli spagnoli, attualmente in testa al girone insieme al Braga, sono determinati a conquistare punti preziosi per assicurarsi il primo posto. Raggiungere la vetta significherebbe evitare il turno di spareggio riservato alle seconde classificate della fase a gruppi e accedere direttamente agli ottavi di finale, ma ci sono da gestire anche i 5 punti di vantaggio su Napoli e Union Berlino, a due giornate dalla fine, per blindare definitivamente la qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Napoli Primavera, match che andrà in scena all’Estadio Alfredo di Stéfano di Madrid. Per il Real Madrid, Alvaro Arbeloa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gonzalez, Sanchez, Serrano, Ramon, Yusi; Manuel Angel, De Llanos, Palacios; Paulo Iago, Bravo, Yanez. Risponderà il Napoli allenato da Andrea Tedesco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turi; Mazzone, Gambardella, De Luca, Di Lauro; Gioielli, De Chiara, Russo; D’Angelo, Vigliotti, Vilardi.

REAL MADRID NAPOLI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Real Madrid Napoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Youth League. La vittoria del Real Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.02, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 11.00, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 30.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA