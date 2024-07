CHI È FILIPPO GANNA: DOPPIA CACCIA ALL’ORO ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024!

Chi è Filippo Ganna? Rispondere a questa domanda è facile perché parliamo di uno dei campioni di spicco dell’intero sport italiano, che possiamo identificare come simbolo del nostro ciclismo in un periodo non facile per lo sport della bicicletta, che comunque resta uno dei più amati in Italia. Cominciamo con la presentazione del suo programma di gare alle Olimpiadi Parigi 2024: ciò è doveroso perché già oggi, sabato 27 luglio, la prima giornata ci offrirà la cronometro individuale, gara di cui Filippo Ganna è stato due volte campione del Mondo e nella quale sarà uno dei principali favoriti come minimo per un posto sul podio, ma certamente anche per la medaglia d’oro.

Avremo poi la gara dell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista, quella in cui Filippo Ganna è già stato campione olimpico tre anni fa a Tokyo insieme a Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. Le gare su pista saranno nella seconda metà del programma delle Olimpiadi Parigi 2024 e per di più l’inseguimento a squadre ha tre turni spalmati su altrettanti giorni, per cui si comincerà con le qualificazioni lunedì 5 agosto per arrivare (si spera) alla finale di mercoledì 7 agosto, per provare a difendere il titolo che Filippo Ganna e compagni vinsero in Giappone.

CHI È FILIPPO GANNA: LA CARRIERA E I TITOLI

Presentato quello che ci attende, dobbiamo spiegare perché il piemontese sia uno degli uomini più attesi della nostra spedizione alle Olimpiadi Parigi 2024 e quindi illustrare chi è Filippo Ganna a chi non lo conoscesse. Nato a Verbania il 25 luglio 1996, il primo grande acuto fu la medaglia d’oro ai Mondiali su pista del 2016, quando Filippo Ganna vinse il primo di sei titoli iridati nell’inseguimento individuale, una delle gare più classiche del ciclismo su pista, purtroppo di recente escluso dal programma delle Olimpiadi. Nell’inseguimento a squadre spiccano invece con il quartetto dell’Italia l’oro olimpico a Tokyo, un oro, due argenti e tre bronzi ai Mondiali e due ori più tre argenti agli Europei.

Su pista spicca poi anche il meraviglioso record dell’ora che Filippo Ganna ha stabilito sabato 8 ottobre 2022 con la prestazione di 56,792 km percorsi in soli 60 minuti da parte di Filippo Ganna, che invece su strada è un fenomenale specialista delle cronometro. Ricordiamo allora i due ori mondiali vinti nel 2020 e 2021, più un argento e un bronzo, cinque titoli di campione nazionale italiano ma le prove a cronometro sono quelle nelle quali l’olimpionico piemontese si è messo in maggior luce anche nei grandi giri, dal momento che Filippo Ganna ha vinto otto tappe fra Giro d’Italia e Vuelta e sette di queste sono arrivate contro il tempo, con l’unica eccezione di una fuga a Camigliatello Silano al Giro d’Italia 2020.