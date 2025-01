DIRETTA REAL MADRID SALISBURGO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

La diretta Real Madrid Salisburgo vede ovviamente favoriti gli spagnoli, ma in realtà le statistiche delle prime sei giornate di Champions League non sono esaltanti su entrambi i fronti. I campioni in carica del Real Madrid infatti finora non sono andati oltre tre vittorie e altrettante sconfitte, per un totale di 9 punti che mettono Carlo Ancelotti a serio rischio almeno di dover passare dai playoff per raggiungere gli ottavi – e non era facile immaginare il Real Madrid fuori dalle prime otto – con qualche scricchiolio soprattutto in una difesa che ha già incassato undici gol.

Certo, il Salisburgo farebbe la firma per avere gli stessi numeri: gli austriaci non sembrano competitivi come nelle ultime stagioni, tanto da avere raccolto una sola vittoria a fronte di ben cinque sconfitte. Anche qui il tasto dolente è in difesa, perché 18 gol subiti indicano una media di tre reti al passivo per ogni gara nei mesi scorsi: troppi, e soprattutto un dato inquietante prima di scendere in campo al Santiago Bernabeu per la diretta Real Madrid Salisburgo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REAL MADRID SALISBURGO, SERVONO SEGNALI POSITIVI!

La diretta Real Madrid Salisburgo è in programma per mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 21:00. Presso lo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, i Blancos di mister Carlo Ancelotti ospitano gli austriaci allenati da Thomas Letsch con questi ultimi già praticamente eliminati dalla Champions League a due gare, compresa questa, dalla fine di questo turno che anticipa la fase ad eliminazione diretta. I biancorossi non sono infatti sin qui stati in grado di guadagnarsi più di tre punti nelle sei giornate già disputate fino a questo momento.

Se da un lato il Salisburgo pare ormai quasi destinato ad abbandonare la competizione per la stagione 2024/2025 ritrovandosi al momento in trentaduesima posizione, dall’altro il Real Madrid vorrebbe comunque migliorare il suo attuale piazzamento. Gli spagnoli si trovano al ventesimo posto con nove punti, come il Celtic che sta alle loro spalle, ed essendo già sicuri dell’accesso ai sedicesimi di finale gradirebbero anche strappare un posto per ripartire direttamente dagli ottavi. Nella scorsa giornata del torneo europeo le Merengues si sono aggiudicati il match giocato a Bergamo contro l’Atalanta mentre il Salisburgo è stato sconfitto in casa dal Paris-Saint Germain.

DIRETTA REAL MADRID SALISBURGO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque desideri vedere la diretta Real Madrid Salisburgo senza acquistare un biglietto per il Bernabeu dovrà essere abbonato a Sky oppure a Now. In televisione gli iscritti potranno sintonizzarsi sul canale Sky Spor 254 mentre in streaming il match sarà disponibile tramite Now Tv e Sky Go.

REAL MADRID SALISBURGO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Real Madrid Salisburgo possiamo indicare un consueto 4-3-3 per mister Carlo Ancelotti con Courtois, Aguado, Asencio, Rüdiger, Fran García, Valverde, Modrić, Bellingham, Rodrygo, Mbappé e Vinícius Júnior, dovendo fare a meno di Lucas Vázquez, Carvajal, Éder Militão e pure Camavinga. La compagine austriaca dovrebbe impiegare lo stesso modulo con Schlager, Capaldo, Dedić, Baidoo, Guindo, Gourna-Douath, Bajcetic, Bidstrup, Yeo, Ratkov e Nene senza Kjærgaard e Konaté.

DIRETTA REAL MADRID SALISBURGO, LE QUOTE

Gli ospiti risultano già spacciati in partenza se guardiamo le quote della diretta Real Madrid Salisburgo. I bookmakers come Snai indicano l’1, e quindi il successo degli spagnoli, ad appena 1.07, in nettissimo contrasto con il 2, ovvero la vittoria degli austriaci, quotata addirittura a 25.00. Chi dovesse puntare sul Salisburgo dovrebbe dunque ottenere grosse soddisfazioni nel caso in cui dovesse avere la meglio sul Real e pure il pareggio è molto interessante visto che l’x è fissato a 12.00.