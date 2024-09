DIRETTA REAL MADRID STOCCARDA: I TESTA A TESTA

La diretta di Real Madrid Stoccarda rappresenta un inedito: bisogna ricordare come la società tedesca sia stata una potenza del calcio europeo, raggiungendo alla fine degli anni Ottanta una finale di Coppa Uefa, persa contro il Napoli, per poi andare a disputare quella di Coppa delle Coppe ma cadendo contro il Chelsea. Tuttavia l’ultima partecipazione in Champions League risale ormai a tre lustri fa, né in epoca moderna che in passato è mai arrivato un incrocio contro il Real Madrid che, di fatto, in ogni singola stagione è stato presente nelle coppe europee, diventando habitué della Champions League da quando si qualificano anche le piazzate nei vari campionati.

Secondo il sito specializzato Transfermarkt il testa a testa tra le due rose è clamoroso: quella del Real Madrid vale addirittura più di un miliardo di euro contro i 285 milioni dello Stoccarda, in sede di calciomercato abbiamo un 61 milioni scarsi contro i poco più di 9 della compagine tedesca e il raffronto tra i due calciatori più preziosi, Jude Bellingham da una parte e Enzo Millot dall’altra, lo vince l’inglese del Real Madrid che vale sei volte tanto il francese dello Stoccarda. La lotta è impari secondo questi dati, ma poi c’è l’esito del campo ed è a quello che ci riferiremo tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REAL MADRID STOCCARDA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi non vorrà perdersi il debutto dei campioni in carica dovrà abbonarsi a Sky o al servizio streaming di NOW TV che mostrerà la diretta Real Madrid Stoccarda. Sarà anche possibile seguire con noi questa partita con una diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni di questo match.

REAL MADRID STOCCARDA: ANCELOTTI SFIDA I TEDESCHI

I campioni dell’ultima Champions League tornano in campo alle 21,00 di martedì 17 settembre 2024 con la diretta Real Madrid Stoccarda. La prima partita di questo nuovo format di Champions League sarà subito indicativa per vedere quanta voglia hanno i Blancos di migliorare il loro palmares.

Gli spagnoli sono reduci da due vittorie di fila contro Real Betis e Real Sociedad e vedranno il debutto in Champions League di Kylian Mbappé con la maglia del Real Madrid. Ad affrontare i Blancos ci sarà una delle sorprese della passata stagione: lo Stoccarda. I tedeschi non vedono la Champions League dalla stagione 2009/2010 e voglio tornare nella massima competizione europea con un risultato importante.

REAL MADRID STOCCARDA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sarà importante anche capire quali potrebbero essere gli undici titolare delle due squadre andando a vedere le probabili formazioni della partita. Carlo Ancelotti dovrà rimediare a diversi infortuni tra cui quello di Jude Bellingham che difficilmente sarà della partita. L’idea è quella di mettere in campo un 4-2-3-1 con Arda Guler a fare da mediatore tra Mbappé e il duo Vinicius Rodrygo.

4-4-2 per Hoeneß che si affiderà alla coppia offensiva Undav Demirovic con El Bilal Toure pronto a subentrare. I ruoli chiave sono quelli di Rieder e Leweling che agiranno sull’esterno andando a creare un legame tra centrocampo e attacco.

REAL MADRID STOCCARDA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Real Madrid Stoccarda utilizzando le proposte di Sisal per la partita. Il Real Madrid parte con un ampio favore nel pronostico con l’1 in loro favore quotato a 1,28 contro il 9,00 per il 2 dello Stoccarda e il 6,00 per il pareggio X.