DIRETTA/ Real Sociedad Inter Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (20 settembre 2023)

DIRETTA REAL SOCIEDAD INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Real Sociedad Inter Primavera sta davvero per cominciare, dunque per noi è arrivato anche il momento di ricordare come i nerazzurri si erano comportati nella scorsa edizione della Youth League. Inserita nel gruppo C, l’Inter di Cristian Chivu aveva centrato il secondo posto: tre sconfitte, ma comunque la Primavera nerazzurra era riuscita con 7 punti a rimanere davanti a Bayern Monaco (6) e Viktoria Plzen (5), qualificandosi alle spalle del dominante Barcellona. Purtroppo il playoff era stato fatale: l’Inter Primavera lo aveva giocato in trasferta, perdendolo ai rigori contro il pur abbordabile Rukh Lviv.

Adesso dunque per la squadra di Chivu, confermato come allenatore di questa Under 19, c’è la possibilità di fare meglio; il girone è tosto ma ovviamente superabile, vedremo come andranno le cose a cominciare da questa prima partita che potrebbe essere la più complicata nel percorso. Mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo di San Sebastian, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Real Sociedad Inter Primavera per la prima giornata della Youth League sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REAL SOCIEDAD INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Sociedad Inter Primavera, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: questo significa che nel caso non sarebbe a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere a questa partita di Youth League. Il consiglio, per le informazioni utili sul match, è quello di consultare il sito ufficiale della Uefa all’apposita sezione dedicata al torneo giovanile, così come le pagine che la società rossonera mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e X (il nuovo nome di Twitter).

REAL SOCIEDAD INTER PRIMAVERA: PER CONFERMARSI IN YOUTH LEAGUE!

Real Sociedad Inter Primavera, che verrà diretta dall’arbitro armeno Henrik Nalbandyan, si gioca all’Instalaciones Deportivas Zubieta XXI di San Sebastian, alle ore 12:00 di mercoledì 20 settembre, per la prima giornata nel gruppo D di Youth League 2023-2024. I giovani nerazzurri ripartono in una competizione che l’anno scorso si era chiusa con un po’ di rammarico: era infatti arrivata un’eliminazione ai playoff contro il Rukh Lviv, ai calci di rigore, un’avversaria certamente abbordabile e che poteva essere superata.

Ora si riprende questo percorso che come noto ricalca in toto quello della Champions League; stesse rivali per la Primavera di Cristian Chivu, partita molto bene in campionato e reduce dal 3-1 interno contro la Fiorentina. Aspettando che la diretta di Real Sociedad Primavera prenda il via, come sempre facciamo la consueta valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare tra qualche ora sul terreno di gioco, quindi prendiamoci un po’ di tempo per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD INTER PRIMAVERA

Difficile ipotizzare le scelte di Lander Garcia per la diretta Real Sociedad Inter Primavera: possiamo comunque schierare la squadra con un 4-3-3 nel quale Orbezogo può essere il portiere, davanti a lui due centrali come Domenic Torres e Ropero mentre sugli esterni potrebbero agire Fernandorena e Arratibel. A fare da schermo in mezzo al campo ecco invece che potremmo avere Markel Regil e Gabilondo; poi la zona offensiva che può comprendere Yeabsera, Gorka Carrera, Arenzana e Jon Garro, ma bisognerà appunto valutare quando inizierà la partita.

Il modulo di Chivu è il 4-3-3: Calligaris va in porta, davanti a lui una coppia centrale formata da Stante e Maye con Aidoo e Cocchi che sugli esterni potrebbero essere sostituiti da Miconi e Matteo Motta. Avremo poi una linea mediana con Leonardo Bovo in cabina di regia e due mezzali in Berenbruch e Di Maggio; davanti ci sono Oumar Diallo e Spinaccè che cercano spazio, ma i favoriti restano Kamate, Amadou Sarr e Quieto, soprattutto quest’ultimo dovrebbe avere il posto garantito.











