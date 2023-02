Diretta Ruh Lviv Inter Primavera/ Streaming video tv: spareggio in Youth League

DIRETTA RUH LVIV INTER PRIMAVERA: PARTITA SECCA!

Ruh Lviv Inter Primavera, diretta dall’arbitro azero Rahman Imami, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 8 febbraio 2023, presso lo Stal Stalowa Wola Stadium della città polacca di Stalowa Wola per gli spareggi della Youth League 2022-2023. Sicuramente sarà molto interessante la diretta di Ruh Lviv Inter Primavera, anche perché si tratterà di una partita secca: chi vince, conquisterà la qualificazione per il turno successivo della Youth League, mentre la sconfitta sancirà l’eliminazione e di conseguenza in caso di pareggio si dovrà procedere poi ai tempi supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore per decretare una squadra vincitrice.

Ruh Lviv Inter Primavera vedrà affrontarsi gli ucraini, costretti a giocare in Polonia anche se padroni di casa, che hanno superato i primi due turni del cosiddetto Domestic Champions Path (il cammino dedicato alle squadre campioni nazionali Primavera), con i nerazzurri che invece sono stati secondi nel proprio girone del cosiddetto Champions League Path, che coincideva con il gruppo dei “grandi”. L’Inter Primavera ci arriva bene, dal momento che nello scorso turno di campionato ha vinto per 4-0 contro il Napoli, ma oggi ci sarà il fascino di una sfida secca contro una rivale sulla quale non ci sono molte informazioni: che cosa ci riserverà la diretta di Ruh Lviv Inter Primavera?

DIRETTA RUH LVIV INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ruh Lviv Inter Primavera, salvo variazioni, non dovrebbe essere fornita dai canali satellitari di Sky Sport, che trasmette alcune partite della Youth League in esclusiva per gli abbonati, dunque non dovrebbe essere garantito nemmeno il servizio di diretta streaming video di Ruh Lviv Inter Primavera tramite l’applicazione Sky Go e i profili social dei nerazzurri saranno la prima fonte di informazioni sul match, insieme al sito della Uefa nella sezione riservata alla Youth League.

PROBABILI FORMAZIONI RUH LVIV INTER PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le notizie sulle probabili formazioni per la diretta di Ruh Lviv Inter Primavera, almeno per quanto riguarda i giovani nerazzurri. Il mister Cristian Chivu potrebbe confermare in linea di massima i protagonisti della netta vittoria contro il Napoli in campionato, secondo il modulo 4-2-3-1: la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Dervishi terzino destro, i due centrali Kassama e Fontanarosa, infine a sinistra Pelamatti per completare il quartetto davanti al portiere Calligaris.

In mediana i titolari dell’Inter Primavera potrebbero essere Kamate e Stankovic, mattatore del successo di sabato scorso, mentre in attacco proviamo a disegnare il terzetto con Owusu, Carboni e Iliev sulla trequarti da destra a sinistra, alle spalle del centravanti, che potrebbe essere Esposito oppure Curatolo, che consideriamo in ballottaggio per giocare dal primo minuto.











