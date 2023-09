DIRETTA/ Inter Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (16 settembre 2023)

DIRETTA INTER FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Inter Fiorentina Primavera sta per farci compagnia. Una partita ormai classica, che tra l’altro è stata la Supercoppa nella passata stagione: sul neutro di Monza avevano vinto i viola con i gol di Lorenzo Amatucci e Tommaso Berti, per i nerazzurri Enoch Owusu aveva solo accorciato le distanze. In generale nelle ultime dieci sfide abbiamo cinque vittorie della Fiorentina e quattro dell’Inter, con un pareggio; possiamo anche ricordare la semifinale di Coppa Italia 2019 sempre vinta dalla formazione toscana, curiosamente il mese prima la Fiorentina Primavera aveva vinto 3-1 sul campo dell’Inter e quello rimane l’ultimo trionfo fuori casa dei viola.

La vittoria interna più recente per i giovani nerazzurri è invece un 1-0 fatto registrare nel maggio 2021: a segnare il gol decisivo era stato Nicholas Bonfanti, e la rete era arrivata nel primo minuto di recupero. Si potrebbero poi citare altri episodi in questa rivalità, ma adesso non c’è più tempo: dobbiamo necessariamente metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti di questa intrigante e sempre interessante partita, finalmente qui è tutto pronto e la diretta di Inter Fiorentina Primavera può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Fiorentina Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Inter Fiorentina Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Inter Fiorentina Primavera in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 13.00 presso il Konami Training Center di Milano sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. Partenza lenta per i Viola in questa nuova stagione del campionato Primavera, dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma i toscani non sono andati oltre il pareggio in casa contro il Genoa, costretti dunque a dare il terzo assalto a quella che sarebbe la prima vittoria stagionale.

L’Inter ha iniziato il suo cammino in Nazionale con una vittoria in casa contro l’Empoli, per poi pareggiare sul campo del Cagliari prima della sosta, con i nerazzurri che hanno ora all’orizzonte anche gli impegni di UEFA Youth League da affrontare contestualmente a quelli della prima squadra. Il 10 aprile scorso la Fiorentina ha ottenuto un’esaltante vittoria per 2-4 nell’ultima sfida in casa dell’Inter, che non batte i Viola tra le mura amiche dall’1-0 del 15 maggio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Konami Training Center di Milano. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Calligaris; Cocchi, Mayé, Stante, Aidoo; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Quieto, Sarr, Spinaccè. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi, Fortini, Falconi, Vitolo, Denes, Sene, Rubino.

INTER FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











