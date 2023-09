DIRETTA INTER MILAN/ Video streaming tv: che striscia nerazzurra! (Serie A, 16 settembre 2023)

DIRETTA INTER MILAN, I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Inter Milan sono saliti esponenzialmente nel 2023. Infatti per la prima volta nella storia le due squadre si sono affrontate cinque volte, se contiamo anche questa di oggi, sabato 16 settembre 2023. Al massimo era stata toccata quota quattro derby in un anno solare. Questa volta sono invece ben cinque da gennaio a settembre.

Tutto è iniziato il 18 gennaio, quando al King Fahd International Stadium di Riyadh, l’Inter giocò una partita strepitosa segnando due gol in 21′ grazie a Dimarco e Dzeko oltre a siglare il terzo nella ripresa con Lautaro Martinez per conquistare la Supercoppa Italiana. A febbraio invece vittoria di misura sempre dei nerazzurri firmata ancora Lautaro Martinez, rimasto a secco nel terzo incontro del 2023 ovvero l’andata della semifinale di Champions League vinta comunque 2-0 dall’Inter con reti di Dzeko e Mkhitaryan nei primi 11 minuti. Infine il ritorno del 16 maggio dove ancora una volta Lautaro Martinez ha deciso la stracittadina. Dunque, nei quattro derby del 2023, il Milan non ha mai segnato con un pesante passivo complessivo di 7-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TV INTER MILAN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Inter Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

La diretta streaming di Inter Milan è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

DERBY EQUILIBRATO!

La diretta Inter Milan, in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00, racconta di quello che sarà il quinto derby dell’anno solare 2023. Si tratta della prima volta nella storia che la stracittadina si ripeterà così tante volte in soli dodici mesi. Questo record è dovuto al fatto che le squadre si sono affrontate in tre competizioni: Supercoppa Italiana, due volte Serie A (ritorno 2022/2023, andata 2023/2024) e due volte in Champions League.

Tornando al recente passato, i nerazzurri hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi avendo sempre vinto a zero i propri match: 2-0 al Monza con doppietta di Lautaro Martinez, 2-0 a Cagliari con le reti di Dumfries e Lautaro Martinez e infine il 4-0 contro la Fiorentina targato Thuram, Lautaro Martinez (altra doppietta) e Calhanoglu. Molto bene anche il Milan che fin qui vanta un perfetto tre su tre frutto dei successi contro Bologna, 2-0 firmato Giroud-Pulisic, il 4-1 al Torino con le firme di Pulisic, Giroud (due volte) e Theo Hernandez così come il 2-1 alla Roma grazie al solito Giroud e al primo gol stagione di Leao.

INTER MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Milan vedranno i nerazzurri di Inzaghi schierarsi con il 3-5-2. Tra i pali troviamo Sommer al suo primo derby di Milano. In difesa Darmian, De Vrij e Bastoni con Acerbi ancora in panchina per i problemi muscolari da cui però sembra aver recuperato. Gli esterni del centrocampo saranno Dumfries e Dimarco mentre nella zona nevralgica agiranno Barella, il grande ex Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti confermata la coppia Thuram-Lautaro.

Risposta rossonera alle prese con più di qualche problema. Nel 4-3-3 di Pioli ci sarà in porta Maignan mentre già in difesa sorgono i dubbi: se Calabria e Theo Hernandez saranno regolarmente in campo, al centro Kjaer-Thiaw prenderanno il posto dello squalificato Tomori e dall’infortunato Kalulu. A centrocampo i nuovi arrivati Loftus-Cheek e Reijnders agiranno regolarmente ai lati di Krunic. In attacco Pulisic e Leao supporteranno uno tra Giroud e Jovic con il francese in vantaggio nonostante il brutto spavento in Nazionale per via di una leggera distorsione alla caviglia sinistra.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Leao.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

INTER MILAN, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Inter Milan vedono come squadra favorita alla vittoria quella di Simone Inzaghi. Secondo bet365, il successo nerazzurro è dato a 2.15 mentre la vittoria rossonera è quotata 3.40. Poco più alto il pareggio a 3.50.

Riuscirà il Milan a segnare il primo gol dopo quattro derby nel 2023 a secco? La quota, se abbinata ad una rete anche dell’Inter e dunque la giocata Gol è offerta a 1.70. L‘Over 2.5 generale invece lo troviamo a 1.90, la stessa quota dell’Under. La sfida tra bomber è tutta tra Lautaro Martinez e Giroud: a 2.62 la rete dell’argentino, 3.25 quella del francese (in alternativa Jovic è a 4.50)











