DIRETTA/ Real Sociedad Salisburgo video streaming tv: ci sono tre precedenti (29 novembre 2023)

DIRETTA REAL SOCIEDAD SALISBURGO: I TESTA A TESTA

Manca poco alla diretta di Real Sociedad Salisburgo: sarà la quarta partita una contro l’altra perché, a parte la sfida dello scorso ottobre e terminata 2-0 in favore dei baschi, corsari in Austria con i gol di Mikel Oyarzabal e Brais Mendez, Real Sociedad e Salisburgo si erano affrontate anche nei sedicesimi di Europa League 2017-2018, di fatto quelli che sono i playoff di oggi (con la presenza dunque delle retrocesse dalla Champions League) ma con la differenza che a giocarli erano sia le prime che le seconde nel girone. A passare il turno, volando agli ottavi, in quel caso era stato un Salisburgo che avrebbe poi proceduto fino a una splendida semifinale: lo allenava Marco Rose, che all’Anoeta aveva pareggiato 2-2.

Video/ Real Sociedad Benfica (3-1) gol e highlights: spagnoli ad un passo dagli ottavi (8 novembre 2023)

Quella sera Oyarzbal aveva segnato, ma nella sua porta; la Real Sociedad aveva ribaltato tutto con Alvaro Odriozola e Adnan Januzaj, ma al 94’ Takumi Minamino aveva pareggiato. Un gol decisivo per evitare i tempi supplementari, di fatto: alla Red Bull Arena Salzburg il Salisburgo aveva poi vinto 2-1 con le reti di Munas Dabbur e Valon Berisha (su rigore), in mezzo il gol della Real Sociedad con Raul Navas non era servito ai baschi per centrare l’impresa. Ora, vedremo come andrà stasera in un contesto decisamente diverso, ma in cui comunque vincere la partita di Champions League servirebbe ad entrambe le squadre. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Salisburgo Inter (risultato finale 0-1): Lautaro su rigore! (8 novembre 2023)

DIRETTA REAL SOCIEDAD SALISBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Real Sociedad Salisburgo potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport 253 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

REAL SOCIEDAD SALISBURGO: BASCHI PER IL PRIMATO!

Real Sociedad Salisburgo, in diretta mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21.00 presso la Reale Arena di San Sebatian, sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La Real Sociedad si trova al vertice del Girone D di Champions League, con 10 punti conquistati nelle prime 4 partite, trovandosi in testa insieme all’Inter. La squadra basca sta emergendo come una delle sorprese più positive di questa fase a gironi, registrando quasi un percorso perfetto. L’unico pareggio è arrivato contro l’Inter all’Anoeta, in una gara in cui non sono riusciti a ottenere i 3 punti. Anche in Liga, la squadra di Imanol Alguacil sta disputando una stagione eccellente, attualmente al quinto posto. Dopo la vittoria casalinga contro il Siviglia, la Real aspira a confermare la sua forma positiva per consolidare la leadership nel girone.

Diretta/ Real Sociedad Benfica (risultato finale 3-1) streaming: lusitani eliminati (8 novembre 2023)

Il Salisburgo occupa la terza posizione nel Girone D di Champions League, con 3 punti accumulati dopo le prime quattro giornate. La squadra guidata da Gerhard Struber ha già perso l’opportunità di qualificarsi agli ottavi di finale, ma può ancora puntare ai playoff di Europa League, dovendo mantenere un margine minimo sul Benfica, ancora a zero punti col Salisburgo che ha vinto il confronto d’andata a Lisbona. Gli austriaci dominano la classifica del campionato nazionale, come di consueto, e vengono da una vittoria per 3-2 contro l’Hartberg. In queste prime quattro giornate, molti giovani talenti promettenti sono emersi, tra cui l’israeliano Oscar Gloukh, autore di due gol.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD SALISBURGO

Le probabili formazioni della diretta Real Sociedad Salisburgo, match che andrà in scena alla Reale Arena di San Sebatian. Per la Real Sociedad, Imanol Alguacil schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi; Kubo, Mendez, Oyarzabal; Fernandez. Risponderà il Salisburgo allenato da Gerhard Struber con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Schlager; Dedić, Solet, Pavlovic, Terzić; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjærgaard; Gloukh; Šimić, Konaté.

REAL SOCIEDAD SALISBURGO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Real Sociedad Salisburgo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria della Real Sociedad con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Salisburgo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA