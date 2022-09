Diretta/ Recanatese Fermana video streaming tv: tempo di derby! (Serie C)

DIRETTA RECANATESE FERMANA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta tra Recanatese e Fermana sarà valida per la terza giornata di Serie C. Il campionato scende in campo con un turno infrasettimanale in programma oggi, mercoledì 14 settembre. Tra le gare in programma proprio quella tra tre le due squadre marchigiane: un derby attesissimo che promette già spettacolo.

Il match andrà in scena allo stadio Helvia Recina di Macerata alle ore 18:00 di oggi. Nelle prime due gare di campionato, le due squadre hanno racimolato un solo punto. Dopo il pari all’esordio con la Vis Pesaro, la Recanatese è uscita sconfitta contro la Carrarese. Sconfitta con il Fiorenzuola, invece, per la Fermana al debutto, seguita da un pareggio contro il Gubbio.

RECANATESE FERMANA STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vedere la partita in diretta tra Recanatese e Fermana sarà possibile su ElevenSport. Per questa terza giornata di Serie C girone B infatti non sarà questa la gara che Rai Sport manderà in diretta. Neppure Sky Sport darà la possibilità di vedere il derby marchigiano. Ecco allora che per seguire il match ci si dovrà abbonare a ElevenSport – con possibilità di acquistare un mese o un anno intero – o comprare la singola sfida. La piattaforma che detiene i diritti della Serie C è fruibile da smartphone, tablet e qualunque dispositivo che abbia una connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE FERMANA

Vediamo le probabili formazioni della diretta tra Recanatese e Fermana. La squadra allenata da Giovanni Pagliari dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Bagheria, Quacquarelli, Longobardi, Pacciardi, Marafini; Minicucci, Carpani, Raparo, Senigagliesi; Marilungo, Sbaffo. La Fermana potrebbe rispondere con: Nardi; De Pascalis, Pellizzari, Carosso, Gkertsos; Graziano, Giandonato, Scorza; Romeo, Fischnaller, Bunino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI RECANATESE FERMANA

Come finirà la diretta tra Recanatese e Fermana, valida per la terza giornata di Serie C girone B? Le due formazioni al momento hanno entrambe un punto in classifica frutto di un pareggio nelle prime due sfide di campionato. Dunque sarà una sfida importante per sbloccare la situazione di classifica, soprattutto considerando che si tratta di un derby. Vediamo le quote per le scommesse. L’1 è quotato da Betway 2.21, mentre il 2 viene dato a 3.2 dalla medesima azienda di betting. Il fattore casa dovrebbe dunque essere decisivo. L’X viene dato a 3.07 da Betclic.

