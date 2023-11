Diretta/ Recanatese Pineto streaming video tv: ecco i nujmeri della partita (Serie C, 27 novembre 2023)

DIRETTA RECANATESE PINETO: I TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Recanatese Pineto, gara valevole per il posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa partita che si preannuncia davvero molto equilibrata. I padroni di casa, infatti, stazionano a quota ventuno punti (undici ottenuti in casa e dieci in trasferta), stesso bottino degli abruzzesi che, però, hanno un ottimo rendimento casalingo (quindici punti) ma faticano lontano da casa (solo sei punti).

La squadra giallorossa si affiderà a bomber Federico Melchiorri, autore di quattro reti anche se va sottolineato che sono ben dieci i marcatori della Recanatese finora. Discorso diverso per il Pineto che, oltre a Emilio Volpicelli autore di sei centri, ha messo a referto solo altri cinque nomi. A tal proposito gli abruzzesi si distinguono per reti realizzate nella ripresa, ben dodici, a fronte di appena tre gol siglati nei primi tempi. (Giulio Halasz)

RECANATESE PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Recanatese Pineto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Recanatese Pineto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RECANATESE PINETO: LA PRESENTAZIONE

Recanatese Pineto, in diretta lunedì 27 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Classifica identica tra le due compagini, appaiate a quota 21 punti: i giallo-rossi, infatti, hanno inanellato sei vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Gli abruzzesi, invece, fino ad oggi sono stati capaci di vincere cinque partite e di perderne solo tre, l’ultima da Olbia ad inizio mese.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE PINETO

Le probabili formazioni di Recanatese Pineto, match che andrà in scena allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati. Per i padroni di casa mister Domenico Pagliari consueto 4-4-2 con Melchiorri e Sbaffo a comporre il tandem offensivo. Tra i pali, invece, spazio a Meli. Gli abruzzesi del tecnico Daniele Amaolo punteranno sul 3-5-2 e una linea difensiva composta da De Santis, Ingrosso e Villa. Nel reparto offensivo spazio a Volpicelli e uno tra Shakir e Njambe.

RECANATESE PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Recanatese Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’undici abruzzese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

