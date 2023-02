Diretta/ Recanatese Pontedera streaming video tv: Toscani tra alti e bassi (Serie C)

DIRETTA RECANATESE PONTEDERA: PARTITA COMBATTUTA

Recanatese Pontedera, in diretta domenica 19 febbraio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, sarà una sfida valida per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Toscani tra alti e bassi nelle ultime settimane, il Pontedera si è mantenuto in zona play off ma non ha trovato lo spazio necessario per proiettarsi verso il vertice della classifica, con un solo punto raccolto negli ultimi 2 match di campionato disputati contro Carrarese e Vis Pesaro.

Dall’altra parte la Recanatese è tornata alla vittoria nell’ultimo impegno disputato, espugnando per 1-3 il campo della Lucchese e mettendo fine a una striscia di 5 partite senza vittoria, in cui erano arrivati 4 pareggi e una sconfitta interna contro il Cesena, coi marchigiani al momento a +3 sulla zona play out. All’andata la sfida tra le due compagini disputata in casa del Pontedera si è risolta in un pareggio senza reti.

RECANATESE PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma sarà possibile vedere gol e aggiornamenti in tempo reale nel contenitore Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati. Per la Recanatese, Giovanni Pagliari schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallari; Somma, Ferrante, Vona, Yabre; Alfieri, Morrone; Guadagni, Ferretti, Giampaolo; Carpani. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma, Catanese, Ladinetti, Perretta; Benedetti; Cioffi, Nicastro.

RECANATESE PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Recanatese Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Recanatese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











