DIRETTA/ Recanatese Vis Pesaro video streaming tv: ospiti ok di recente (Serie C, 24 febbraio 2024)

DIRETTA RECANATESE VIS PESARO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Recanatese Vis Pesaro vede scendere in campo due formazioni che nelle ultime 10 partite hanno presentato tre vittorie per i padroni di casa; cinque per i biancorossi e due pareggi. Il 30% delle sfide, quindi, è terminato con una vittoria da parte della Recanatese. La prima partita vinta dalla formazione giallorossa risulta essere quella andata in scena il 16 settembre 2015, si trattava della terza giornata di serie D che diede vita ad un altro successo nella gara di ritorno con il risultato di 1-0.

Video/ Vis Pesaro Pescara (4-0) gol e highlights: Karlsson show, +3! (Serie C, 18 febbraio 2024)

A spezzare questo ottimo filotto di vittorie da parte dei giallorossi ci pensa la squadra biancorossa imponendosi in casa avversaria per 1-2. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 3 settembre 2017, terminata con il risultato finale di 0-4 in favore della Vis Pesaro. L’ultima sfida giocata in ordine cronologico tra queste due formazioni risulta essere quella andata in scena il 22 ottobre 2023. Il gol decisivo è stato firmato da Da Pozzo. (Marco Genduso)

Video/ Arezzo Recanatese (2-0) gol e highlights: doppietta di Gucci! (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA RECANATESE VIS PESARO VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Recanatese Vis Pesaro ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Calcio. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche sulla piattaforma di streaming video di NowTv.

IL DERBY

Il sipario sta per aprirsi per lasciarci vedere una nuova incredibile diretta di Recanatese Vis Pesaro, gara che sarà valevole per il 28esimo turno di Serie C che andrà di scena oggi 24 febbraio 2024 alle ore 18,30. La squadra marchigiana, attualmente al 18º posto in classifica sta attraversando un momento difficile, avendo subito cinque sconfitte consecutive nelle ultime partite. L’ultima di queste è arrivata contro l’Arezzo con un risultato di 2-0.

DIRETTA/ Vis Pesaro Pescara (risultato finale 4-0): la chiude Da Pozzo (Serie C, 18 febbraio 2024)

Per quanto riguarda la Vis Pesaro si trova al 13º posto in classifica e arriva a questa partita dopo una convincente vittoria per 4-0 contro il Pescara. La squadra è in un buon momento di forma e cercherà di continuare su questa strada positiva per uscire da una zona che la metterebbe a rischio playin.

RECANATESE VIS PESARO: PROBABILI FORMAZIONI

Arriva il momento delle probabili formazioni della diretta di Recanatese Vis Pesaro, iniziando dai padroni di casa la squadra marchigiana punta su Sbaffo come recanatese. Il giocatore, noto per la sua visione di gioco e la precisione nei passaggi dalla trequarti in su, sarà fondamentale nel cercare di aprire la difesa avversaria e fornire assist decisivi ai suoi compagni.

Spostandoci sugli ospiti, si prevede che Karlsson abbia un ruolo di spicco nell’undici titolare dopo la sua prestazione autorevole nell’ultima partita, in cui ha segnato una doppietta.

RECANATESE VIS PESARO, LE QUOTE

Concentriamoci ora sulle quote della diretta di Recanatese Vis Pesaro affidandoci al sito di Bwin: il bookmaker mette da favorita la Recanatese con un 2,3 sulla scommessa, il Pescara invece a 2,35. Il segno X invece a 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA