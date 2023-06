DIRETTA/ Reggiana AlbinoLeffe U17 video streaming tv: la seconda semifinale comincia! (oggi 12 giugno)

DIRETTA REGGIANA ALBINOLEFFE U17: SI COMINCIA!

A pochi minuti dall’inizio della diretta di Reggiana AlbinoLeffe U17, possiamo ricordare che nel turno precedente, cioè naturalmente i quarti di finale del campionato Under 17 di Serie C, la Reggiana aveva affrontato il Pontedera, vincendo per 0-2 al ritorno in Toscana dopo aver pareggiato per 2-2 all’andata in casa. L’AlbinoLeffe invece aveva sfruttato bene l’andata casalinga vincendo per 2-0 contro il Cesena, limitando poi i danni con una sconfitta per 2-1 al ritorno in Romagna.

Adesso si cambia formula, la semifinale è in gara secca e in campo neutro e allora ci si gioca l’accesso in finale in una sola partita, ricordando che ad attendere la vincente di questa sfida è il Vicenza, che ha battuto il SanGiuliano a ridosso del 90′ minuto: la parola può passare ai protagonisti sul campo, adesso comincia davvero la diretta di Reggiana AlbinoLeffe U17! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REGGIANA ALBINOLEFFE U17 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana AlbinoLeffe U17 non sarà garantita e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video, dal momento che la piattaforma DAZN seguirà solamente la finale scudetto degli Under 17 di Serie C.

REGGIANA ALBINOLEFFE U17: SECONDA SEMIFINALE SCUDETTO

Reggiana AlbinoLeffe U17, in diretta dallo Stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 12 giugno 2023, nel contesto della Final Four per lo scudetto degli Under 17 di Serie C 2022-2023, che è ospitata nelle Marche come tutte le partite valide per l’assegnazione degli scudetti di tutti i campionati giovanili di calcio inferiori alla Primavera al termine dei campionati edizione 2022-2023.

La diretta di Reggiana AlbinoLeffe U17 costituisce la seconda semifinale, nel tardo pomeriggio si gioca invece la prima sfida tra SanGiuliano City e Vicenza, i tempi sono molto stretti perché già mercoledì sera sempre qui a Fermo sarà in programma la finale scudetto, ovviamente fra le squadre vincitrici delle due semifinali di oggi. Che cosa ci dirà quindi la diretta di Reggiana AlbinoLeffe U17?

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA ALBINOLEFFE U17

Diamo anche uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Reggiana AlbinoLeffe U17. I ragazzi emiliani, allenati da Paolo Beretti, dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-3-3 e come possibili undici titolari indichiamo Neri in porta; davanti a lui i quattro difensori Foderaro, Bertolotti, Anzi e Fiorini; a centrocampo il terzetto formato da Poerio, Cavaliere e Bassoli; infine il tridente d’attacco con le ali Fermi e Lammane ai fianchi del centravanti Amadei.

La risposta dell’AlbinoLeffe allenato da Federico Caccia dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-1-4-1 con Cortinovis in porta; poi indichiamo Cantini, Fratus, Simonetti e Zappa nella difesa a quattro dei bergamaschi; sarà importante il ruolo di Nichetti come regista basso davanti alla difesa, mentre agiranno qualche metro più avanti Caon, Baggi, Fiaccadori e Barzaghi, a sostegno del centravanti dell’AlbinoLeffe U17, che sarà Marinoni.











