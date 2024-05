Diretta/ Reggiana Parma (risultato 0-0) streaming video tv: il derby comincia! (10 maggio 2024, Serie B)

DIRETTA REGGIANA PARMA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

L’intrigante diretta di Reggiana Parma comincia, e forse è un peccato che questa partita non conti ormai più per la classifica. I ducali sono tornati in Serie A, con un campionato che hanno condotto dall’inizio alla fine e che hanno già vinto: curiosamente, hanno impiegato lo stesso numero di anni dell’ultima promozione, con la differenza che nel 2015 il Parma si era ritrovato addirittura in Serie D a seguito del fallimento, diventando però la prima e finora unica squadra in Italia a centrare tre promozioni consecutive con approdo nel massimo campionato, forse un record che resterà imbattuto a lungo per non dire per sempre.

Diretta/ Sampdoria Reggiana (risultato finale 1-0): Nesta espulso nel finale (Serie B, 5 maggio 2024)

La Reggiana tutto sommato ha portato a termine una buona stagione: in estate l’addio di Aimo Diana, eroe della promozione con dominio nel girone B di Serie C, era stato un duro colpo e c’era qualche dubbio su Alessandro Nesta, che in Serie B aveva poca esperienza. Tuttavia il campione del mondo 2006 ha condotto alla salvezza una squadra che fino a poche giornate dal termine ha anche sperato nei playoff; si ripartirà più forti di prima il prossimo anno, magari puntando realmente alla post season. Ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco del Mapei Stadium: la diretta di Reggiana Modena prende davvero il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Parma Cremonese (risultato finale 1-1): Mihaila risponde a Vazquez (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA REGGIANA PARMA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se volete gustarvi la diretta Reggiana Parma in televisione dalla vostra poltrona potrete farlo grazie a DAZN e Sky. Essendo un venerdì sera, se volete andare in giro con gli amici potrete comunque seguire la partita sul cellulare o su un tablet in diretta streaming NOW TV e Sky GO.

TESTA A TESTA

Venerdì 10 maggio scenderanno in campo i giocatori impegnati nella diretta Reggiana Parma in quella che sarà l’ultima giornata del campionato di Serie B. Tra le due squadre scorre una rivalità ultra centenaria che rendono il derby dell’Enza uno dei più sentiti d’Italia. Negli ultimi anni, però, le due squadre si sono ritrovate spesso in difficoltà sia sportive che economiche e hanno perso il lustro del passato. L’ultimo Reggiana Parma giocato in Serie A risale al 16 febbraio del 1997 terminato con il risultato di 0 a 0.

Parma in Serie A/ La forza del gruppo, la rivincita di Pecchia e la sfida vinta da Krause (2 maggio 2024)

Prima di incontrarsi quest’anno in Serie B, Reggiana e Parma avevano giocato due partite durante il campionato di Serie C della stagione 2016/2017 dove i crociati riuscirono ad imporsi sia nella sfida di andata che in quella di ritorno con uno 0 a 2 e un 1 a 0. l’ultimo incontro tra le due squadra risale al girone di andata quando, il 2 settembre 2023, il pubblico del Tardini di Parma ha assistito ad uno scialbo 0 a 0. (Agg. di Andrea Marino)

OSPITI FAVORITI!

La diretta Reggiana Parma di Serie B chiude ufficialmente il campionato delle due squadre con la 38esima partita da giocare. Alle 20.30 di venerdì 10 maggio, in contemporanea con le altre partite, il Mapei Stadium di Reggio Emilia si accenderà per ospitare l’ultima partita della stagione di Reggiana e Parma. I padroni di casa vorranno salutare la stagione con una vittoria contro la capolista dopo aver trovato la sconfitta per 1 a 0 in casa della Sampdoria. Il campionato degli uomini di Nesta non ha più nulla da dire e vede gli emiliani al 13esimo posto con 46 punti ed una classifica che è conferma la permanenza in B.

Sarà la passerella d’onore, invece, questa ultima trasferta del Parma di Fabio Pecchia che andrà a Reggio Emilia dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese nell’ultima partita. I crociati hanno già alzato il trofeo per la vittoria del campionato e vorranno chiudere in bellezza una cavalcata trionfale che li ha portati alla promozione in Serie A.

REGGIANA PARMA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo insieme uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Reggiana Parma con i due allenatori che, già certi del risultato, potrebbero optare per lasciare spazio a chi ha giocato di meno in questa stagione. Nesta dovrà fare a meno di tre giocatori fermati dalla squalifica. Bianco, Gondo e Rozzio non saranno disponibili per la prossima partita e potrebbero lasciar spazio a Cigarini, Vido e uno tra Pajac e Sziminski.

Anche Pecchia dovrà superare la squalifica di Balogh in difesa ed è pronto a dare spazio ad Osorio. Tra i pali potrebbe tornare Chichizola anche se rimane in ballottaggio con Corvi. Charpentier e Hainaut potrebbero essere delle scelte a sorpresa che andrebbero a completare la fase offensiva dei crociati.

REGGIANA PARMA, LE QUOTE

Passiamo alle quote della diretta Reggiana Parma seguendo le quote di Eurobet.it: l’1 in favore dei padroni di casa è quotato a 3,20 e li presenta come sfavoriti. La vittoria della capolista, invece, è quotata a 2,20 e il pareggio X sale a 3,15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA