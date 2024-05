DIRETTA/ Sampdoria Reggiana video streaming tv: si torna a Marassi dopo tanti anni (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA SAMPDORIA REGGIANA: I TESTA A TESTA

Passiamo al momento della storia della diretta di Sampdoria Reggiana, sfida che riserva la bellezza di sette precedenti giocati a cavallo tra la massima serie del campionato italiano e la Serie B, basti pensare che sei di questi capitoli sono stati proprio giocati in Serie A e quindi sono abbastanza datati. In quelle sfide, i blucerchiati hanno vinto quattro partite e ne hanno pareggiate due, perciò in Serie A la Reggiana è rimasta a secco.

Invece passando alla Serie B, solo un precedente dello scorso anno ma valevole per questa stagione che sorride ancora agli uomini di Pirlo che hanno vinto per 2-1 grazie alle reti di Kasami e De Luca, in quella partita ci fu anche un’espulsione ai danni di Barreca. Vedremo come si aggiornerà l’abaco di questa sfida alla fine dei prossimi novanta minuti, noi nel frattempo vi invitiamo a rimanere collegati per studiare insieme le statistiche pre match di questa diretta, Sampdoria Reggiana sta per avere il suo inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

SAMPDORIA REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tra Sampdoria e Reggiana è facilmente accessibile grazie alle molteplici opzioni per seguire la diretta. Su Sky è possibile guardare il match acquistando il pacchetto Calcio o sfruttando l’opzione equivalente su NowTv. In alternativa, DAZN trasmette la partita con un abbonamento per tutti i suoi abbonati che potranno seguire la diretta streaming via internet.

SAMPDORIA REGGIANA: I RAGAZZI DI PIRLO FAVORITI!

La diretta Sampdoria Reggiana vedrà scendere in campo a Marassi (ore 15) due squadre chiamate a chiudere al meglio il campionato. La Sampdoria affronta questa sfida con grande fiducia, avendo recentemente conquistato una vittoria per 1-0 sul campo del Lecco, rinvigorendo così le proprie speranze di raggiungere i playoff. Anche se la partita al Rigamonti-Ceppi non è stata facile per i blucerchiati, hanno saputo sfruttare l’espulsione di Lepore al 73′ per giocare in superiorità numerica. È stato De Luca, con il suo decimo gol stagionale segnato all’82’, a sigillare la vittoria. Attualmente, la squadra di Andrea Pirlo si trova al settimo posto con 49 punti, un punto sopra il Brescia.

Dall’altra parte, la Reggiana ha garantito la salvezza matematica nel turno infrasettimanale, vincendo per 1-0 contro il Modena in casa. Il derby al Mapei Stadium si è deciso nella ripresa, quando Gondo ha trasformato con precisione un rigore assegnato per un fallo su Pieragnolo. Questa vittoria ha portato gli emiliani di Alessandro Nesta a quota 46 punti, mettendo al sicuro la permanenza in categoria e avvicinandoli a soli due punti dalla zona playoff.

SAMPDORIA REGGIANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire le possibili scelte di formazione dei due allenatori per la diretta Sampdoria Reggiana. Per quanto riguarda la Sampdoria padrona di casa, il tecnico Andrea Pirlo opterà per un 3-5-2 schierato con Stankovic tra i pali e Piccini, Ghilardi e Gonzalez titolari nella difesa a tre; centrocampo a cinque con Stojanovic e Giordano laterali e Depaoli, Yepes e Benedetti a muoversi per vie centraloi, con Borini ed Esposito in attacco. Dall’altra parte, 3-4-2-1 per la Reggiana di Alessandro Nesta: Bardi estremo difensore e difesa a tre con Libutti, Rozzio e Marcandalli; laterale di destra Fiamozzi, Bianco e Kabashi mediani e Pieragnolo laterale di destra; Melegoni e Portanova supporteranno la punta di riferimento Gondo.

SAMPDORIA REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote predisposte dall’agenzia Snai per la diretta Sampdoria Reggiana offrono interessanti opportunità per le scommesse, per chi vorrà concedersi una puntatina sul match: il segno 1 viene proposto a una quota di 1.85. con i blucerchiati considerati dunque favoriti, mentre la X, che indicherebbe un pareggio al termine dei novanta minuti, è fissata a 3.40. La vittoria della Reggiana, invece, viene proposta a una quota di 4.25.











