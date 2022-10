Diretta/ Reggiana Ancona video streaming tv: caccia al riscatto (Serie C)

DIRETTA REGGIANA ANCONA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Reggiana Ancona, in diretta domenica 9 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilio, sarà una sfida valida per la settima giornata del girone B di Serie C. Di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo due brutti ko patiti nell’ultimo turno.

La Reggiana è situata al terzo posto in concomitanza con Fiorenzuola e Carrarese a quota 12 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte. Nell’ultimo turno la formazione allenata da Aimo Diana ha subito un netto 5-0 sul campo del Fiorenzuola. L’Ancona, invece, ha raccolto 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima giornata i biancorossi sono stati superati 1-2 dal Montevarchi.

REGGIANA ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Reggiana Ancona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Reggiana Ancona esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA ANCONA

Qualche ballottaggio da valutare in vista della diretta di Reggiana Ancona, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni del match in programma. Partiamo dalla compagine di casa, schierata con il consueto 3-4-3: Voltolini, Cauz, Cremonesi, Laezza, Guglielmotti, Kabashi, Nardi, Nicoletti, Rosafio, Montalto, Lanini. Passiamo adesso alla formazione ospite, in campo con il 4-3-3: Vitali, Mezzoni, De Santis, Bianconi, Martina, Paolucci, Gatto, Simonetti, Di Massimo, Spagnoli, Lombardi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Reggiana Ancona vedono favorita la formazione allenata da Aimo Diana. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria della Reggiana è a 1,77, il pareggio è a 3,40, mentre il successo dell’Ancona è a 4,35. Passiamo alle quote sul numero d

