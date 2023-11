DIRETTA/ Reggiana Ascoli (risultato finale 1-1): botta e risposta! (Serie B, 25 novembre 2023)

DIRETTA REGGIANA ASCOLI (RISULTATO 1-1): BARDI SALVA NEL FINALE

Reggiana vicina al sorpasso al 20′ quando Cigarini, direttamente da calcio di punizione, prende in pieno la traversa. Qualche minuto più tardi ancora l’ex Napoli, questa volta la sua conclusione termina fuori di poco. Spinge la Reggiana e alla mezz’ora va nuovamente ad un passo dal raddoppio: si attiva subito il neo entrato Melegoni, che va al cross per Varela: colpo di testa fuori misura.

Brivido bianconero al 36′: Viviano lamenta un problema fisico ma resta in campo visto che l’Ascoli non ha più cambi a disposizione. Nei minuti di recupero la squadra di Nesta rischia la beffa: Bianco perde il pallone, riparte l’Ascoli. Cross per Manzari, colpo di testa respinto da Bardi in modo provvidenziale. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA REGGIANA ASCOLI (RISULTATO 1-1): NESSUN CAMBIO ALL’INTERVALLO

Nessun cambio all’intervallo: in campo gli stessi ventidue che hanno concluso il primo tempo. Al 5′ i padroni di casa trovano il gol del pareggio: errore di Quaranta, Varela va via a destra e mette un pallone morbido sul secondo palo: arriva Pieragnolo che calcia al volo e fa 1-1.

Il match si fa più spigoloso con tanti falli da ambo le parti. Al 10′ tentativo bianconero con Falzerano che, a pochi metri dall’area di rigore, viene fermato fallosamente da Antiste. Dalla punizione seguente non scaturisce nulla di pericoloso. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA REGGIANA ASCOLI (RISULTATO 0-1): EMILIANI IN PRESSING

Secondo ammonito del match al 24′, è Portanova. Due minuti dopo sostituzione per la Reggiana: problema fisico per Gondo, al suo posto Varela. I padroni di casa spingono e alla mezz’ora è ancora pericoloso il francese Antiste: sulla sua conclusione sugli sviluppi di un angolo battuto da Cigarini, però, Viviano risponde presente con un ottimo intervento.

Al 34′ scintille in mezzo al campo tra Rodriguez e Cigarini, entrambi vengono ammoniti. Poi serve un intervento miracoloso di Bellusci per evitare il peggio ai bianconeri: il difensore su conclusione da distanza ravvicinata si immola e praticamente cancella una rete già fatta. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA REGGIANA ASCOLI (RISULTATO 0-1): PALO DI ANTISTE

Le formazioni ufficiali: Nesta sceglie Libutti al posto di Szyminski, mentre a centrocampo Cigarini ha la meglio su Crnigoj. Prima di Fabrizio Castori sulla panchina bianconera con il consueto 3-4-1-2 e un tridente difensivo composto da Bellusci, Quaranta e Botteghin. Poche emozioni nei primi dieci minuti di gioco con Masini che commette fallo su Bianco e si becca il primo cartellino giallo della partita.

Al 15′ fiammata bianconera e vantaggio: bel lavoro di Rodriguez spalle alla porta. Sponda per Mendes, che con un destro bellissimo da fuori area non dà scampo a Bardi, infilando la sfera nel sette. Passano due minuti e la Reggiana sfiora il pareggio: Girma serve Antiste che da due passi col mancino spedisce la sfera sul palo. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA REGGIANA ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Reggiana Ascoli presenta due squadre che non hanno iniziato al meglio il proprio campionato. Partendo dai padroni di casa si nota come abbiano raccolto 15 punti in 13 partite; i gol realizzati sono 13 mentre tre in più quelli subiti. In zona gol da evidenziare la presenza dell’attaccante ivoriano ex Salernitana Cedric Gondo. Per lui tre gol in campionato con la rete che manca da ormai poco più di un mese.

Il secondo miglior marcatore viene diviso tra due calciatori: Antiste e Pettinari, con il primo alla ricerca di una maglia da titolare per confermare l’ottimo momento di forma che sta vivendo. Ascoli che vede in Pedro Mendes il suo miglior marcatore con 5 reti in campionato. L’ex attaccante dello Sporting Lisbona inizia a fare gola a diverse squadre con l’Ascoli che vede nel suo bomber poco più di 1/3 dei gol totali. I gol subiti risultano essere 17 con i punti che separano due formazioni che sono tre. (Marco Genduso)

REGGIANA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggiana Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggiana Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Reggiana Ascoli presenta solamente 5 incontri giocati tra il 2014 e il 2021. L’ago della bilancia pende dalle parti dell’equilibrio con due vittorie a testa e un pareggio in 5 partite. La prima partita da analizzare è sicuramente quella del 2014 terminata con il successo da parte della formazione bianconera con il risultato di 0-2. Reti firmate da Pirrone e Addae. Gara di ritorno che è presentò l’unico pareggio: per i bianconeri gol firmato da Altinier, per i granata Mignanelli.

Terza sfida valevole per i play off di serie C che vide passare al turno successivo la reggiana con il risultato di 2-4 dopo i tempi supplementari. Ascoli che rimase addirittura in 8 uomini a causa di tre espulsioni ai danni di Avogadri, Perez e Altobelli. Le ultime due sfide hanno presentato una vittoria a testa rispettivamente 2-1 per l’Ascoli e 1-0 a favore della Reggiana. (Marco Genduso)

BIANCONERI IN CRISI

Reggiana Ascoli, in diretta sabato 25 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. In palio punti preziosi in chiave salvezza: gli emiliani, al momento a quota 15 punti in classifica, sono reduci dalla sconfitta di Cosenza. I bianconeri, invece, se la passano addirittura peggio avendo perso le ultime tre sfide contro Parma, Bari e Como che hanno determinato l’esonero di mister William Viali.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA ASCOLI

Le probabili formazioni di Reggiana Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. Per i padroni di casa mister Alessandro Nesta punteranno sul consueto 4-3-2-1 con Gondo unica punta. In dubbio la presenza di Szyminski nel reparto difensivo. Per i bianconeri ospiti del neo tecnico Fabrizio Castori, invece, da valutare le condizioni di Bayeye e Caligara.

REGGIANA ASCOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Reggiana Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria emiliana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo bianconero, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











