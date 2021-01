Diretta/ Reggiana Cittadella (Serie B) streaming video DAZN: bonus importante

DIRETTA REGGIANA CITTADELLA: PER GLI OSPITI L’OCCASIONE DI RIAVVICINARE LA VETTA

Reggiana Cittadella, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, in programma sabato 9 gennaio 2021 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per il recupero della quinta giornata d’andata del campionato di Serie B. Bonus importante per entrambe le squadre che si trovano di fronte a un bivio. La Reggiana di Max Alvini deve sfruttare questa partita per provare a lanciare un segnale dopo un periodo nerissimo. La sconfitta subita in casa contro il Pescara in dieci uomini è stata emblematica delle difficoltà della formazione emiliana, ora chiamata a reagire altrimenti la panchina del tecnico della promozione potrebbe saltare. Il Cittadella cadendo in casa dell’Entella ha perso nell’ultimo turno una grande chance per lanciare l’assalto verso i primi due posti in classifica e una promozione che sembra sempre voler sfuggire sul più bello per i veneti. Il Cittadella ha comunque al momento ben 2 partite in meno disputate rispetto alle altre formazioni d’alta classifica e vincendo al Mapei Stadium aggancerebbe al terzo posto il Monza, un’occasione importante per dimostrare di fare sul serio nella corsa alla Serie A.

DIRETTA REGGIANA CITTADELLA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Cittadella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA CITTADELLA

Le probabili formazioni di Reggiana Cittadella, sfida che andrà in scena presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Max Alvini con un 3-4-1-2: Venturi; Gyamfi; Ajeti; Martinelli; Libutti; Varone; Muratore; Lunetta; Radrezza; Kargbo; Zamparo. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Venturato schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Kastrati; Vita; Perticone; Adorni; Donnarumma; Proja; Iori; Branca; D’Urso; Tavernelli; Ogunseye.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Reggiana e Cittadella, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 4.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.90.

