Diretta/ Reggiana Lucchese streaming video tv: gli emiliani ci riprovano (Serie C)

Reggiana Lucchese, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 14.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Ricomincia la stagione dei granata, l’anno scorso protagonisti di un lungo testa a testa per la promozione con il Modena che ha premiato i canarini, con la stagione che si è poi chiusa per la Reggiana con l’amara eliminazione nei play off da parte della Feralpisalò.

Dall’altra parte la Lucchese prova a rilanciare le proprie ambizioni dopo un’ottima stagione che ha portato i rossoneri, da ripescati, a giocare i play off promozione, pur chiusi nella sconfitta in casa col Gubbio. Lucchese che proverà a crescere sotto la guida di Ivan Maraia, tecnico arrivato dopo la lunga esperienza al Pontedera. Il primo novembre 2021 la Reggiana ha vinto col punteggio di 2-0 l’ultima sfida interna contro la Lucchese, con i rossoneri che non passano in casa dei granata dallo 0-1 del 28 gennaio 2001.

DIRETTA REGGIANA LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Lucchese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Lucchese, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turk; Camigliano, Rozzio, Cremonesi; Guglielmotti, Cigarini, Rossi F, Contessa; Rosafio, Lanini, Arrighini. Risponderà la Lucchese allenata da Ivan Maraia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Coletta; Benassai, Bachini, Alagna; Papini, Bensaja, Mastalli, Rizzo Pinna, Visconti; Semprini, Romero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE REGGIANA LUCCHESE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.

