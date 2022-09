Diretta/ Reggiana Montevarchi video streaming tv: Diana sfida Malotti (Serie C)

DIRETTA REGGIANA MONTEVARCHI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La Serie C torna in campo con la terza giornata che vede tra le altre anche la sfida in diretta tra Reggiana e Montevarchi. La gara tra Diana e Malotti vede dunque squadre con valori tecnici differenti ma distanziate in classifica da due soli punti. La formazione di casa è infatti a 3, mentre quella ospite a 1.

DIRETTA/ Montevarchi Olbia (risultato finale 0-0): palo di Jallow, toscani sfortunati

Il campionato era iniziato bene per la squadra emiliana, in grado di battere 2 a 1 la Lucchese. Nella seconda gara, poi, lo stop contro il Siena che fa sì che alla terza giornata la squadra di Diana sia a 3 punti. Meno positivo l’inizio del Montevarchi, a 1 in classifica: all’esodio ko con il Gubbio, nella seconda sfida invece pari per 0 a 0 con l’Olbia.

DIRETTA/ Siena Reggiana (risultato finale 1-0): decide il gol di Disanto!

REGGIANA MONTEVARCHI STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove si potrà vedere la gara tra Reggiana e Montevarchi in diretta? La sfida non sarà tra quelle trasmesse da Sky Sport per la terza giornata di Serie C. Neppure Rai Sport, che manda in onda una gara per giornata, farà vedere il match. Dunque la gara di campionato si potrà seguire su ElevenSport, che detiene i diritti della competizione. Dunque basterà abbonarsi annualmente, mensilmente o acquistare la singola gara per seguirla a partire dalle 18 di oggi, 14 settembre.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA MONTEVARCHI

Per la sfida in diretta tra Reggiana e Montevarchi, quali saranno le formazioni che i due tecnici sceglieranno di schierare? Partiamo dalla squadra di Diana, che dovrebbe optare per un 3-5-2 composto da Turk; Laezza, Rozzio, Luciani, Guglielmotti, Nardi, Rossi, Sciaudone, Guiebre, Rosafio, Lanini. Per il Montevarchi di Malotti, possibile il seguente schieramento: Mazzini, Tozzuolo, Gennari, Fiumanò; Boccadamo, Martinelli, Marcucci, Cesarani; Pietra; Jallow, Italeng.

DIRETTA/ Reggiana Lucchese (risultato finale 2-1): Lanini, doppietta da 3 punti!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI REGGIANA MONTEVARCHI

Come finirà la diretta tra Reggiana e Montevarchi, in programma alle 18 di oggi, 14 settembre? Le quote dicono che la favorita è la squadra di casa, che nonostante abbia soli 2 punti in più degli avversari ha valori tecnici differenti. Per 1XBET, la formazione di Diana è quotata a 1.30: scontata, dunque, secondo il sito di betting, la vittoria dei padroni di casa. La squadra ospite è data invece a 6.75. Il pareggio allo stesso modo non è visto come molto probabile: viene quotato a 5.55











© RIPRODUZIONE RISERVATA